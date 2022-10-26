В Беларуси запретили быть экскурсоводами белорусам, оскорблявшим президента

Опубликовано: 26.10.2022 14:09 , Обновлено: 26.10.2022

Директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович 26 октября объявила, что в стране вводятся ограничения на допуск к профессии экскурсовода. Части белорусов запретят заниматься экскурсиями. А для действующих экскурсоводов ужесточили ответственность.

Оказалось, что ещё постановлением Совета Министров №582 от 2 сентября “Об экскурсионном обслуживании” были утверждены новын правила для ведения экскурсий. Вступят они в силу с 1 января 2023 года.

Согласно им, белорусов, которые привлекались к ответственности и имеют судимость за совершение преступлений, направленных на пропаганду войны, разжигание расовой, национальной вражды, оскорбление президента, не допустят к экскурсионному делу, запретив проходить государственную аттестацию.

Также с 1 января экскурсоводов, не прошедших аттестацию и не получивших специальный бейдж, не допустят к экскурсиям.

“Свидетельство дается на срок 5 лет. Затем в обязательном порядке человек должен его продлить. Действие свидетельства приостанавливается решением аттестующего органа на срок до одного года, если имеются обоснованные жалобы со стороны физических и юридических лиц на качество обслуживания”, - [link href=“https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-povysjat-otvetstvennost-ekskursovodov-i-gidov-perevodchikov-531477-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] заявила [/link] Ирина Воронович.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Администрации Игорь Сергеенко 26 октября заявил, что на историю Беларуси должен быть сформирован единый научный подход. В связи с этим он анонсировал «наведение порядка» в книгах и учебниках.

Власти решили «навести порядок» в книгах по истории Беларуси