Минсктранс запустил оплату проезда банковской картой. Принимают не все и только на одном маршруте

Опубликовано: 01.10.2025 12:01 , Обновлено: 01.10.2025

Государственное предприятие «Минсктранс» объявило о начале тестирования программного обеспечения, позволяющего оплатить проезд банковской картой. Пока систему запустили лишь на одном столичном маршруте. Узнали, где и какими картами можно оплатить проезд.

О запуске тестовой эксплуатации системы, которую предприятие анонсировало ещё в начале осени, 30 сентября объявили в самом “Минсктрансе”, а 1 октября аналогичное объявление появилось в официальном Telegram-канале Беларусбанка. Именно это финансовое учреждение выступило в роли банка-эквайера.

Тестировать систему решили на троллейбусном маршруте № 1, который ходит из столичного микрорайона Зеленый Луг до станции метро “Московская”. Для оплаты проезда достаточно лишь приложить банковскую карточку к валидатору и дождаться ответного сообщения об успешности проведения оплаты. то есть для оплаты теперь не требуется никаких дополнительных приложений.

Впрочем, если у вас на смартфоне установлено приложение Белкарт Pay, можно воспользоваться и им. В этом случае к валидатору следует приложить свой умный гаджет.

В “Минсктрансе” уточнили, что к оплате принимаются следующие банковские карты:

все карты Беларусбанка,

карты платежной системы Белкарт всех банков-резидентов Республики Беларусь (на данный момент участниками платежной системы Белкарт являются 20 из 21 работающих в стране банков).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в “Минсктрансе” месяц назад пообещали, что возможность оплатить проезд в общественном транспорте обычной банковской картой, без каких-либо дополнительных приложений, в скором времени должна появиться у жителей столицы и других белорусских регионов.

«Минсктранс» озвучил сроки, когда по всей Беларуси запустят оплату проезда банковской картой

Терминалы для оплаты проезда банковской картой уже заметили в некоторых столичных автобусах, однако, по сообщению пассажиров, те пока не срабатывают.

В минских автобусах установили терминалы оплаты банковскими картами. Но есть нюанс