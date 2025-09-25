В минских автобусах установили терминалы оплаты банковскими картами. Но есть нюанс

Опубликовано: 25.09.2025 17:04 , Обновлено: 25.09.2025

Как минимум в одном автобусе в Минске заметили терминал для оплаты проезда банковской картой. Устройство сфотографировали на 135-м маршруте из Уручья в Новую Боровую.

“Увы, пока не срабатывает — ни Visa, ни Белкарт”, - сообщил авто канала “Минск и минчанин”.

Ранее Telegraf.news писал, что возможность оплатить проезд в общественном транспорте обычной банковской картой, без каких-либо дополнительных приложений, в скором времени должна появиться у жителей столицы и других белорусских регионов. Это пообещал заместитель генерального директора «Минсктранса» Роман Пранович и даже назвал приблизительные сроки.

«Минсктранс» озвучил сроки, когда по всей Беларуси запустят оплату проезда банковской картой