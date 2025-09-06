«Минсктранс» озвучил сроки, когда по всей Беларуси запустят оплату проезда банковской картой

Опубликовано: 06.09.2025 13:28 , Обновлено: 06.09.2025

Возможность оплатить проезд в общественном транспорте обычной банковской картой, без каких-либо дополнительных приложений, в скором времени должна появиться у жителей столицы и других белорусских регионов. Об этом заявил заместитель генерального директора «Минсктранса» Роман Пранович и даже назвал приблизительные сроки.

Пока оплатить проезд в Минске, да и в большинстве регионов страны можно лишь по традиционному бумажному талончику, по многоразовому проездному, либо через мобильное приложение “Оплати”. Оплату банковской картой, когда пассажиру не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений, а можно приложить к валидатору карту, как пластиковый проездной, ввели только в нескольких городах страны в порядке эксперимента.

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И он, судя по всему, оправдал себя - такой вариант оплаты решили внедрить в наземном транспорте по всей Беларуси. Более того, в стране решили создать единую для столицы и регионов централизованную систему оплаты проезда.

Как пояснил в комментарии агентству “Минск-Новости” заместитель генерального директора “Минсктранса”, разрабатываемое сейчас программное обеспечение этой системы должно объединить в себе сразу несколько способов оплаты проезда - бесконтактные Smart-карты, мобильные устройства (то есть специальные приложения, такие как “Оплати”) и долгожданные многими банковские карты.

“Сегодня программное обеспечение находится в стадии разработки, в конце сентября планируется начать его эксплуатацию в тестовом режиме”, - озвучил ориентировочные сроки реализации проекта Пранович.

При этом, по его словам, глобальных изменений с внедрением новых терминалов для общественного транспорта не потребуется.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, о планах ввести оплату проезда по банковским картам в наземном общественном транспорте Минска весной этого года заявлял директор госпредприятия “Столичный транспорт и связь” Юрий Супранович. По его словам, реализовать проект планируют в текущем году.

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