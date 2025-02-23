"Минсктранс" объявил о запуске нового автобусного маршрута с 1 марта. Куда поедет?

Опубликовано: 23.02.2025 18:34 , Обновлено: 23.02.2025

На государственном предприятии "Минсктранс" объявили о запуске нового автобусного маршрута, первый рейс которого запланирован на 1 марта. В пресс-службе сообщили, что нововведения предусмотрены из-за открытия дополнительных станций третьей ветки столичного метро. Кроме того, изменения ожидаются и в движении некоторых других маршрутов.

Так, с 1 марта в Минске начнёт работу новый городской автобусный маршрут №56, который свяжет ДС “Дружная” и железнодорожную станцию “Минск-Южный”. Согласно схеме, он будет проходить через Академию управления, гостиницу “Спутник”, старый аэропорт, улицы Левина, Брестскую, Савицкого и др.

В “Минсктрансе” добавили, что в связи с открытием маршрута №56 вносятся изменения в движение автобуса №4. Планируется, что с 1 марта из него исключат остановку «Жореса Алфёрова». Кроме того, на предприятии внесли коррективы в схему работы автобусного маршрута №73 на участке от улицы Лейтенанта Кижеватова по проспекту Мира, улице Теслы, Чкалова и Московской в обоих направлениях.

Помимо этого, с 1 марта сокращается трасса автобусного маршрута №45 со стороны ОП «Минскрыбпром» до ДС «Курасовщина» со следованием через остановку «Станция метро „Слуцкий Гостинец“». Вместо автобуса №82с организуют троллейбусный маршрут №82. Планируется, что движение запустят через остановку «Аэродромная» в обоих направлениях.

Ранее Telgraf.news писал, что в государственном учреждении “Столичный транспорт и связь” сообщили о запуске нового автобусного маршрута №152С, который свяжет ДС “Карбышева” и Боровлянскую школу №3 (будет пролегать через Дроздово).

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Также мы рассказывали, что Минсктранс объявил о новом автобусном маршруте № 71С, который с минимальным количеством остановок соединит микрорайон Сокол с диспетчерской станцией «Шабаны». Планируется, что маршрут будет работать только по будням.

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