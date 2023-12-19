Минсктранс объявил, что в новогодние праздники в Минске общественный транспорт поедет иначе

Опубликовано: 19.12.2023 10:15 , Обновлено: 15.11.2024

В этом году католическое Рождество и начало нового года выпадают на будни, но они не будут рабочими. Как в эти дни поедет столичный транспорт?

В столичной транспортной компании «Минсктранс» рассказали, как изменится движение городского общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники.

Так, в понедельник 25 декабря, а также 1 и 2 января, которые выпадают на понедельник и вторник, пассажирский транспорт в Минске будет ездить по графику воскресенья, сообщили в ведомстве.

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Кроме того, 25 декабря и 1 января, в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий Минска, автобус №151с будет курсировать по графику буднего дня, уведомили в компании. И добавили, что автобусы №76э, 83э в эти дни ездить не будут – их отменят, а автобусы №130 и 140 будут ездить реже.

Еще Минсктрансе сообщили, что 25 декабря, 1 и 2 января не будет ездить автобус №114с, но запустят автобус №134с, который курсирует по маршруту «ДС Чижовка – ДС Малиновка-4».

Ранее Телеграф писал, что что накануне Нового года водители на некоторых маршрутах общественного транспорта в столице наденут костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. А в Могилеве решили провести целый «дедморозовский» автопробег.

В Минске водителей общественного транспорта обязали ездить в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Сколько дней?