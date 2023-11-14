"Глубинный смысл" - В Минске рассказали, зачем выдадут всем льготникам пластиковые карточки

Опубликовано: 14.11.2023 10:21 , Обновлено: 14.11.2023

Замдиректора государственного предприятия «Минсктранс» Елена Романова сообщила, что в рамках эксперимента в столице выдали льготникам уже более 15 тысяч пластиковых карт из 300 тыс произведенных. Такие проездные смарт-карты с нового года запланировали распределить по всем льготникам в Минске.

“Введение таких проездных позволяет обеспечить достоверный учет льготных категорий пассажиров, которых мы перевозим. В результате сможем оценить объем транспортной работы с учетом реальной потребности в перевозках. Новшество создаст основу для оптимизации бюджетного финансирования и позволит совершенствовать механизм субсидирования льгот в городском пассажирском транспорте”, - рассказала представительница “Минсктранса”.

По ее словам, в первую очередь такие бесплатные проездные выдали школьникам, чтобы сформировать культуру оплаты за проезд к тому времени, когда они подрастут и лишатся льготы.

В свою очередь, директор минской гимназии № 43 Мария Ковалевская, почти 1700 учеников которой получили такие смарт-карты, заявила, что в пластиковых картах есть и “глубинный смысл”.

“На карте нет данных ребенка, только номер. Мы объяснили ребятам, что они участвуют в масштабном проекте, результаты помогут сформировать конечную стоимость работы транспорта. Но я вижу и более глубинный смысл: со школьной скамьи будем прививать молодежи культуру оплаты проезда”, - передает ее слова издание СБ.

Ранее Телеграф писал, что за безбилетный проезд (в том числе — за проезд без документов, подтверждающих право на бесплатный проезд) белорусам грозит штраф. Так, согласно ст.18.30 Кодекса об административных правонарушениях за безбилетный проезд в городском транспорте придется заплатить от 0,5 до 1 базовой величины (на сегодня эта сумма составляет от 18,5 до 37 рублей), в пригородном транспорте – 0,7 базовой (25,9 рублей), междугороднем – 1 базовую (37 рублей).

Например, пенсионерам и инвалидам придется вместе с умной пластиковой картой, как и прежде возить документ, подтверждающий право на бесплатную поездку.

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