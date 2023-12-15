В Минске водителей общественного транспорта обязали ездить в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Сколько дней?

Опубликовано: 15.12.2023 12:42 , Обновлено: 15.12.2023

В «Минсктрансе» рассказали, что накануне Нового года водители на некоторых маршрутах общественного транспорта в столице наденут костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. А в Могилеве решили провести целый «дедморозовский» автопробег.

Об этом сообщил гендиректор предприятия «Минсктранс» Олег Дзюбенко во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы.

«С 29 декабря по 3 января за рулем транспорта, оформленного гирляндами, водители-мужчины будут в костюмах Дедов Морозов, а женщины – Снегурочек», – сказал Дзюбенко.

Гендиректор добавил, что к празднику иллюминацией будут украшены по пять машин в каждом из девяти транспортных парков.

А в Могилеве – автопарад

Тем временем, в Могилеве объявили, что собираются организовать автопарад «За рулем Дед Мороз». И пригласили поучаствовать всех желающих.

Автопарад наметили на 23 декабря. Как рассказали организаторы, колонна украшенных автомобилей с Дедами Морозами за баранкой прокатится по центру города.

А еще завернет в школы:

№ 46 по ул. Тишки Гартного,

№ 35 в пер. Гоголя,

№ 41 по ул. Фатина,

№ 43 по ул. Рогачевской,

№ 5 на бул. Непокоренных.

Участие бесплатное, сообщил источник. Старт колонны наметили на 14.00 от площади Ленина.

[info_b]Как рассказали нам в центре культуры и досуга Могилева, для участия нужно украсить в новогоднюю тематику автомобиль, облачиться в костюм Деда Мороза, сфотографировать себя и авто. И вместе со своими контактными данными отправить на адрес gckmog@mail.ru . Контактный телефон: +375 222 42-93-38.[/info_b]

Ранее Тереграф писал, как минчанин поделился в соцсетях видео того, как необычно украсили парк к Новому году в одном из районов города. Коммунальные службы тщательно расчистили дорожку, идущую через парк, установили по обочинам аллеи светящиеся фигуры животных — зайцев, сов, оленей — и даже украсили световыми гирляндами ёлки. Однако, далеко не все комментаторы разделили восторг автора видео.

«Свои олени сказочные» — В Минске коммунальники необычно украсили парк. Как оценили подписчики?