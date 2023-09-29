Минский зоопарк попросил помочь. Вот чем может поддержать животных каждый белорус
Минский зоопарк объявил акцию «Щедрый урожай», и предложил всем желающим помочь животным. Со 2 по 13 октября в зоопарке будут принимать фрукты, овощи и орехи для своих питомцев.
Работники зоопарка просят передавать излишки урожая. «Единственное, о чем мы просим, не привозить испорченные фрукты и овощи, они должны быть свежими», — отметили в зоопарке.
Необходимые продукты зоопарк разделил на две категории:
- морковь;
- картофель;
- свекла;
- капуста;
- кабачки;
- тыква;
- груши и сладкие яблоки;
- сладкий перец;
- орехи;
- лук и чеснок;
- зелень петрушки и укропа;
- листья салата.
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Особая благодарность за:
- розетки подсолнуха;
- кукурузу;
- ягоды;
- орехи лесные;
- желуди;
- домашний виноград.
Часть овощей и фруктов подается животным в свежем виде, часть закладывается на хранение.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сотрудники Гродненского зоопарка обратились к людям с просьбой не покупать некоторых животных, от которых они потом сами же и отказываются.
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