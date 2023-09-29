Минский зоопарк попросил помочь. Вот чем может поддержать животных каждый белорус

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Опубликовано: 29.09.2023 17:10 , Обновлено: 29.09.2023

Минский зоопарк объявил акцию «Щедрый урожай», и предложил всем желающим помочь животным. Со 2 по 13 октября в зоопарке будут принимать фрукты, овощи и орехи для своих питомцев.

Работники зоопарка просят передавать излишки урожая. «Единственное, о чем мы просим, не привозить испорченные фрукты и овощи, они должны быть свежими», — отметили в зоопарке.

Необходимые продукты зоопарк разделил на две категории:

морковь;

картофель;

свекла;

капуста;

кабачки;

тыква;

груши и сладкие яблоки;

сладкий перец;

орехи;

лук и чеснок;

зелень петрушки и укропа;

листья салата.

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Особая благодарность за:

розетки подсолнуха;

кукурузу;

ягоды;

орехи лесные;

желуди;

домашний виноград.

Часть овощей и фруктов подается животным в свежем виде, часть закладывается на хранение.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сотрудники Гродненского зоопарка обратились к людям с просьбой не покупать некоторых животных, от которых они потом сами же и отказываются.

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