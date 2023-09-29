Telegraf.news
ru

Минский зоопарк попросил помочь. Вот чем может поддержать животных каждый белорус

Минский зоопарк попросил помочь. Вот чем может поддержать животных каждый белорус
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Минский зоопарк объявил акцию «Щедрый урожай», и предложил всем желающим помочь животным. Со 2 по 13 октября в зоопарке будут принимать фрукты, овощи и орехи для своих питомцев.

Работники зоопарка просят передавать излишки урожая. «Единственное, о чем мы просим, не привозить испорченные фрукты и овощи, они должны быть свежими», — отметили в зоопарке.

Необходимые продукты зоопарк разделил на две категории:

  • морковь;
  • картофель;
  • свекла;
  • капуста;
  • кабачки;
  • тыква;
  • груши и сладкие яблоки;
  • сладкий перец;
  • орехи;
  • лук и чеснок;
  • зелень петрушки и укропа;
  • листья салата.

11 видов. Адвокат рассказал, каких животных белорусам нельзя держать в квартирах

Особая благодарность за:

  • розетки подсолнуха;
  • кукурузу;
  • ягоды;
  • орехи лесные;
  • желуди;
  • домашний виноград.

Часть овощей и фруктов подается животным в свежем виде, часть закладывается на хранение.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сотрудники Гродненского зоопарка обратились к людям с просьбой не покупать некоторых животных, от которых они потом сами же и отказываются.

Белорусов попросили перестать покупать этих животных. Почему?

Темы: