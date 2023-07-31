11 видов. Адвокат рассказал, каких животных белорусам нельзя держать в квартирах

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Опубликовано: 31.07.2023 12:41 , Обновлено: 31.07.2023

Какие животные можно содержать в квартире? Только котиков и собачек? А что насчет, например, кобры? А шимпанзе? Адвокат пояснил, что на этот счет говорит белорусское законодательство.

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По закону, в квартирах и жилых домах запрещено содержать 11 видов диких животных. Это:

королевскую кобру;

питонов, длина которых превышает 4 м;

все виды морских черепах;

медведей;

львов;

тигров;

пум;

все виды рода шимпанзе;

росомаху;

все виды рода журавлиные;

африканский страус.

По словам адвоката Руслана Петроченко, остальные животные содержать в квартирах можно, но при условии соблюдения ветеринарно-санитарных норм и чтобы не были против соседи: «Должно быть тихо, не должно ничем пахнуть».

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в НАН призвали белорусов «научиться жить рядом» с дикими животными:

«Численность будет увеличиваться» — В НАН призвали белорусов «научиться жить рядом» с дикими животными