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11 видов. Адвокат рассказал, каких животных белорусам нельзя держать в квартирах

11 видов. Адвокат рассказал, каких животных белорусам нельзя держать в квартирах
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Какие животные можно содержать в квартире? Только котиков и собачек? А что насчет, например, кобры? А шимпанзе? Адвокат пояснил, что на этот счет говорит белорусское законодательство.

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По закону, в квартирах и жилых домах запрещено содержать 11 видов диких животных. Это:

  • королевскую кобру;
  • питонов, длина которых превышает 4 м;
  • все виды морских черепах;
  • медведей;
  • львов;
  • тигров;
  • пум;
  • все виды рода шимпанзе;
  • росомаху;
  • все виды рода журавлиные;
  • африканский страус.

По словам адвоката Руслана Петроченко, остальные животные содержать в квартирах можно, но при условии соблюдения ветеринарно-санитарных норм и чтобы не были против соседи: «Должно быть тихо, не должно ничем пахнуть».

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в НАН призвали белорусов «научиться жить рядом» с дикими животными:

«Численность будет увеличиваться» — В НАН призвали белорусов «научиться жить рядом» с дикими животными

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