Белорусов попросили перестать покупать этих животных. Почему?

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Опубликовано: 27.09.2023 11:29 , Обновлено: 27.09.2023

Сотрудники Гродненского зоопарка обратились к людям с просьбой не покупать некоторых животных, от которых они потом сами же и отказываются.

Речь идет про красноухих черепах. Дело в том, что часто люди не интересуются информацией о них, и не разобравшись покупают стремительно растущего хищника, о чем потом сожалеют. И это при том, что с 2022 года в Беларуси продажа и содержание красноухих черепах запрещена: из-за потенциальной опасности для владельца и внушительного перечня условий содержания.

В зоопарке посетовали, что такие черепахи стали для них настоящей болью: сегодня рептилий уже более 25, и число желающих избавиться от них растет. Иногда люди просто выпускают черепах в природу, но чаще приносят в зоопарк, доходит до того, что просто подкидывают к воротам.

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По словам Елены Комарец, ветеринарного врача зоопарка, люди обращаются к ним, так как животные перестают кушать, у них начинаются отиты. «И начинаешь им рассказывать, что эти черепахи растут достаточно большими, что они являются хищниками, что корм, который им предложили, это вообще не основа рациона, это так, только старт и что нужен большой аквариум. И фильтры, и грелки специальные. И оборудовать нужно так, чтобы к проводам не было доступа, конечно, это у людей вызывает большой шок», - рассказала она.

Скриншот с видео

Кроме того, лечение черепах долгое. Ветеринары через раз сталкиваются с тем, что годами рептилии содержаться в неправильных условиях. Это приводит к тому, что симптомы проявляются поздно и помочь животным уже нельзя.

[info_b]Ко всему прочему, проблемой красноухие черепахи вскоре могут обернуться для всей белорусской природы. Эта черепаха считается инвазивным видом для нашей страны, то есть чужеродной. Ее естественный вид обитания это юг США и Мексика. А так как в Беларуси зимы стали тёплыми, то красноухая уже встречается и в наших водоёмах. Поскольку это инвазивный вид, она может нарушить природную экосистему, стать угрозой для существующих видов. Допустим, для нашей болотной черепахи: если красноухая будет распространяться в водоёмах Беларуси, то есть угроза что она может впоследствии вытеснить нашу болотную черепаху.[/info_b]

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