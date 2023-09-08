В минском метро решили изменить интервал поездов на 9 сентября

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Опубликовано: 08.09.2023 16:29 , Обновлено: 08.09.2023

В День города, который запланирован в Минске на 9 сентября, метрополитен изменил интервал движения поездов.

Милиция предупредила об установке КПП в Минске и ограничении движения. Когда?

В пресс-службе ведомства сообщили, что для «транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий», с 07:00 до 00:00 интервал движения поездов на 1-ой и 2-ой линиях метрополитена составит 5 минут, а на 3-ей линии – 8 минут.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что минский метрополитен показал дизайн двух новых станций.

Минский метрополитен показал дизайн двух новых станций