Минский метрополитен показал дизайн двух новых станций

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Опубликовано: 21.08.2023 12:22 , Обновлено: 21.08.2023

Минский метрополитен представил дизайн интерьера двух новых станций третьей линии - «Профсоюзная» и «Переспа». Для «Переспы» дизайнеры выбрали сине-бирюзовую, а для «Профсоюзной» - желтую цветовую гамму.

Как пояснили в пресс-службе мерополитна, основным приемом в выбранной архитектурно-художественной концепции стал “синтез основных конструктивных исходных данных пространства и его художественно-эмоциональной составляющей”.

Для этого, в частности, дизайнеры предложили впервые использовать в оформлении интерьера лицевой бетон. Он, по их задумке, должен показать “исходную красоту материала”, что в сочетании со свето-цветовым акцентированием должно “создать современный, выразительный интерьер при помощи универсальных приемов сразу для нескольких станций”.

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Ранее власти Минска рассказали о том, какие работы предстоит осуществить строителям при возведении новых станций. В частности, им придётся “перепустить” Свислочь. Кроме того, поскольку четыре новых станции, расположенных на отрезке чуть более 4 км, планируют возводить открытым способом, минских автомобилистов в ближайшее время ждут новые ограничения в движении в районе строительства метро.

В Минске решили разделить и перепустить Свислочь. Зачем?