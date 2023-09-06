Милиция предупредила об установке КПП в Минске и ограничении движения. Когда?

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Опубликовано: 06.09.2023 19:23 , Обновлено: 06.09.2023

Белорусская милиция предупредила, что в некоторых районах Минска появятся специальные контрольные пункты пропуска, кое-где ограничат движение транспорта. Правоохранители пояснили, в чем причина.

Связано это с празднованием 956-летию столицы, которое запланировано на 9 и 10 сентября. Сообщается, что торжественные мероприятия традиционно пройдут в центре Минска и во всех районах города.

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Пропуск на площадки, где запланированы гулянья, будет осуществляться через специальных контрольно-пропускные пункты. Для ветеранов ВОВ, инвалидов и беременных женщин, предусмотрены отдельные пункты пропуска.

Кроме того, дорожное движение возле мест проведения массовых мероприятий, ограничат.

В милиции напомнили, что на гулянья не пустят подвыпивших, а также тех, у кого обнаружат «запрещенные предметы» (будут стоять специальные стенды с пояснениями, что является запрещенными предметами).

Напомним, ранее Телеграф писал, что ГАИ объявила новые ограничения для мотоциклистов в Минске.

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