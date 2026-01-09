Минский аэропорт отчитался о "штатной работе" несмотря на задержки рейсов

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Опубликовано: 09.01.2026 12:25 , Обновлено: 09.01.2026

Международный аэропорт "Минск" сообщил, что работает в "штатном режиме", но попросил пассажиров следить за табло вылетов самолётов.

В аэропорту рассказали, что все службы работают в усиленном режиме.





































“Национальный аэропорт Минск продолжает функционировать в штатном режиме в сложных метеоусловиях. Выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих, водителей”, — утверждают в администрации аэропорта.

Там уточнили, что для уборки снега задействовали:

50 единиц снегоуборочной техники,

спецмашин для распределения химреагентов,

коммунальной техники.

Также к уборке снега привлекли более 220 работников аэропорта.

Напомним, что 9 января пассажиры, которые должны были ещё ночью улететь из национального аэропорта “Минск” рейсом компании “Белавиа” в жаркий Дубай, застряли в аэропорту. Рейс неожиданно перенесли, причём на целых 9 часов. Выехать ночью из аэропорта для пассажиров оказалось задачей со звёздочкой.

Пассажиры «Белавиа» застряли в аэропорту Минска из-за 9-часового переноса рейса в Дубай

В “Белавиа” (Национальная авиакомпания Беларуси) и минском аэропорту не комментировали произошедшее. Однако ночью некоторые самолёты вылетали с сильной задержкой. К примеру, рейс на Минеральные Воды задержался на 4 часа, в Батуми — на 1,5 часа.