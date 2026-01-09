Пассажиры «Белавиа» застряли в аэропорту Минска из-за 9-часового переноса рейса в Дубай

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Опубликовано: 09.01.2026 10:40 , Обновлено: 09.01.2026

Пассажиры, которые должны были ещё ночью улететь из национального аэропорта "Минск" рейсом компании "Белавиа" в жаркий Дубай, застряли в аэропорту. Рейс неожиданно перенесли, причём на целых 9 часов. Выехать ночью из аэропорта для пассажиров оказалось задачей со звёздочкой.

Очевидно, что причиной переноса рейса могли стать непростые погодные условия - со вчерашнего вечера район национального аэропорта, как и всю Беларуст в целом, непрестанно заметает снегом. Метель сопровождается довольно сильным ветром (по данным Белгидромета, в Минске порывы могут достигать 15-20 м/с).

Впрочем, официально ни в самом аэропорту, ни в пресс-службе национального авиаперевозчика о каких-либо отменах или задержках рейсов из-за непогоды не предупреждали. Узнать об этом можно лишь по факту на электронном табло. По нему видно, что ещё ночью некоторые самолёты вылетали с сильной задержкой. К примеру, рейс на Минеральные Воды задержался на 4 часа, в Батуми - на 1,5 часа.

Меньше всего повезло пассажирам с билетами на рейс B2717 в Дубай. Его регистрацию перенесли сразу на 9 часов - с 3:05 на 12:05. Увы, многие пассажиры узнали о переносе уже в аэропорту и фактически застряли там на ночь. По словам одной из пассажирок, уехать ночью из аэропорта в снежную бурю оказалось слишком дорого даже минчанам.