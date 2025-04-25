Минские кладбища предложили взять напрокат грабли, лопаты и метлы на Радуницу. Что по цене?

Опубликовано: 25.04.2025 14:20 , Обновлено: 25.04.2025

Директор коммунального предприятия "Спецкомбинат КБО" Государственной ритуальной службы Минска Александр Мышковец рассказал, что посетители столичных кладбищ могут взять напрокат грабли, лопаты, метлы, чтобы убрать территорию возле могилы. Он озвучил цену такой услуги.

“Такая возможность есть не только на городских, но и на районных кладбищах. Работают пункты проката: грабли, лопаты, метлы - все закупается заранее, весной, перед религиозными праздниками”, - [link href=“https://belta.by/interview/view/inventar-v-arendu-i-dopolnitelnye-kontejnery-dlja-musora-kak-kladbischa-minska-gotovjat-k-radunitse-9650/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] Мышковец госагентству БелТА.

А цена проката - 2,5 рубля за любое приспособление. По словам директора “Спецкомбината КБО”, ограничений по времени для пользования инвентарем нет.

Такую стоимость Мышковец назвал “доступной”. “Это вполне подъемная сумма для всех”, - считает он.

Мусор с кладбищ отправляют в контейнеры. По словам директора “Спецкомбината КБО”, всего на минских кладбищах установили больше 2 тыс. контейнеров. “В прошлом году мы полностью заменили металлические контейнеры объемом 0,75 куб. м на пластиковые 1,1 куб. м - это позволило значительно увеличить объем собираемого мусора … Металлические баки не выбрасываем - каждый год зимой ремонтируем порядка 300-400 штук”, - поделился цифрами он.

И добавил, что в целом на кладбищах взяли “курс на переход к пластику”, так как это, по мнению Мышковца, “более удобно и современно”.

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Еще директор “Спецкомбината КБО” рассказал о туалетах и воде на столичных кладбищах. “На крупных кладбищах - Лесном, в Колодищах, Михановичах - есть свои водопроводы и скважины … Вода подается, туалеты работают”, - утверждал Мышковец, добавив, что в этом году обновили ограждение на Восточном и Военном кладбищах, “полностью привели в порядок” входную группу Северного кладбища.

Ранее Telegraf.news писал, что ежегодно на Радуницу тысячи белорусов посещают кладбища, чтобы почтить память усопших близких. Приведение захоронений в должный вид традиционно сопровождают популярными в народе ритуалами: люди оставляют конфеты и пасхальные яйца, наполняют рюмки и украшают могилы искусственными букетами цветов. Но что о таких традициях думает Церковь? Журналистка Telegraf.news спросила об этом священника Павла Морякова.

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