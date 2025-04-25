"Пластик не увядает, но и не живёт" - Священник из Слонима призвал не нести на кладбища искусственные цветы. А что насчёт конфет и спиртного?

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Опубликовано: 25.04.2025 10:17 , Обновлено: 25.04.2025

Ежегодно в Радуницу тысячи белорусов посещают кладбища, чтобы почтить память усопших близких. Приведение захоронений в должный вид традиционно сопровождается популярными в народе ритуалами: оставлением конфет и пасхальных яиц, наполнением рюмочек и украшением могилок искусственными букетами цветов. Но что о таких традициях думает Церковь? Журналистка Telegraf.news спросила об этом священника Павла Морякова.

В преддверии Радуницы торговые павильоны и рынки уже заполнились пёстрыми искусственными букетами, вокруг которых в канун праздника активно “роятся” белорусы. По сложившейся в последние десятилетия народной традиции такими цветами ежегодно украшают могилы близких. Разношерстные букеты ветшают на кладбище на протяжении нескольких лет, после чего отправляются на мусорку и заменяются новыми.

Такая традиция уже давно стала предметом беспокойства экологов, которые не устают подчеркивать, что искусственные цветы вредят окружающей среде и не поддаются переработке.

Но не только защитники природы осуждают такой способ почитания усопших. Украшение могилок “псевдобукетами” никак не соотносится и с православием, утверждает священник Павел Моряков.

[info_b]Павел Моряков — священник Спасо-Преображенского собора города Слонима, православный блогер в Instagram и TikTok.

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Что нужно делать, придя на кладбище?

Несмотря на богатые традиции празднования Радуницы, далеко не все они приветствуются церковью. Так, например, полюбившиеся многим белорусам искусственные цветы не имеют ничего общего с православной традицией поминовения усопших, сказал Telegraf.news священник.

Практика оставления искусственных цветов на кладбище не имеет ничего общего с православием. Фото: Telegraf.news

“Цветы — это не только украшение. Это и наше проявление любви и заботы по отношению к усопшим. Пластик не увядает, но и не живёт. Каждый живой цветок на могиле — это маленькая победа жизни над смертью”, — высказался Павел Моряков и подчеркнул, что приносить на могилы стоит только живые цветы, причём не только на Радуницу.

https://www.tiktok.com/@pavel.moryakov/video/7496497916983463173?_r=1&_t=ZS-8vnWJ23KsPS

По словам отца Павла, на кладбище, помимо живых цветов , также стоит принести молитвослов, чтобы прочитать молитвы об усопших. Он подчеркнул, что первостепенную роль на Радуницу имеет именно молитва.

“Мы приходим на кладбище не просто “навестить”, а помолиться за наших усопших близких, чтобы Господь простил им грехи и даровал Царство Небесное. Также можно принести лампадку , но когда будете уходить, обязательно потушите огонь”, - рассказал отец Павел.

А что насчёт конфет и алкоголя?

Многие белорусы, помимо цветов, приносят также на кладбище еду: конфеты и пасхальные яйца, которые оставляют на могилках. Некоторые даже приносят алкоголь и организуют застолья, чтобы помянуть усопших предков, а также наполняют рюмочки, стоящие на могилках близких.

По словам священника, такая практика также не приветствуется православной церковью.

“Люди приносят конфеты на могилы, считая, что это поможет усопшим и сделает их загробную жизнь “слаще”. Однако в православной традиции конфеты и другая еда никоим образом не могут повлиять на усопших и относятся к суевериям”, - подчеркнул Павел Моряков.

Он также отметил, что распитие спиртных напитков на кладбище и наполнение рюмок “не являются частью священного обряда, а представляют собой еще одно суеверие”.

“Поминание с помощью рюмки — это неуважение к памяти усопших, а также неуважение к Богу”, - прокомментировал Павел Моряков.

К слову, ранее Telegraf.news писал о том, что существует масса других заблуждений, связанных с Радуницей. В массовом сознании существует множество поверий и мифов, которые многие ошибочно соотносят с православной верой. Поговорили со священником Павлом Моряковым, чтобы развеять одни из самых популярных.

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