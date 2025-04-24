Можно ли на Радуницу плакать, а беременным посещать кладбища? Священник из Слонима развеял 3 популярных мифа

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Опубликовано: 24.04.2025 12:07 , Обновлено: 24.04.2025

Вслед за светлой Пасхой белорусы готовятся отмечать ещё один особый праздник — Радуницу. Этот день традиционно ознаменовывается продолжительными выходными, во время которых многие посещают места захоронения родственников, приводят их могилы в порядок, приносят цветы. Как и многие другие праздники, Радуница овеяна множеством мифов и поверий, на которые оглядываются и по сей день. Меж тем многие из них идут вразрез с истинным православием. Журналистка Telegraf.news поговорила со священником Павлом Моряковым, чтобы развеять одни из самых популярных мифов.

[info_b]Радуница традиционно отмечается во вторник второй недели по Пасхе, сразу после Фоминой недели. В нынешнем году этот день выпадает на 29 апреля.[/info_b]

Радуница — Пасха для усопших

По мнению священника Павла Морякова, название праздника «Радуница» происходит от древнерусского «радость».

“Это действительно радостный день, но радость эта особая — Пасхальная. Мы не просто вспоминаем усопших, а делимся с ними пасхальной радостью: Христос воскрес! И потому мы идём на кладбища не для того, чтобы скорбеть, а чтобы возвестить: смерть побеждена, жизнь вечная дарована”, - рассказал он.

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Павел Моряков — священник Спасо-Преображенского собора города Слонима, православный блогер в Instagram и TikTok.

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В этот день принято приходить на могилы родных, приводить в порядок захоронения, читать молитвы и зажигать свечи.

Но, по словам священника, “главное — не внешняя сторона, а молитва” и важно не просто «навестить», а по-настоящему “помолиться за усопших: дома, в храме, у могилы”.

Какие традиции на Радуницу противоречат православию?

Как отметил священник, в народной традиции празднование Радуницы часто сопровождается всевозможными приметами и суевериями, которые зачастую имеют языческий след и не имеют никакой связи с православной верой. Однако их нередко “принимают за норму даже воцерковлённые люди”.

«Нельзя ничего выносить с кладбища — унесёшь беду»

О том, что нельзя ничего брать и тем более приносить домой с кладбища, многим белорусам приходилось слышать с самого детства. Некоторые, следуя этому поверью, предпочитают не забирать ничего из того, что принесли на могилки на Радуницу. Однако по словам священника, это суеверие.

“На самом деле, если вы принесли с собой инвентарь, тряпки для уборки или посуду — забрать это обратно абсолютно нормально. Никакой «беды» вы не унесёте. Гораздо важнее, чтобы вы унесли с кладбища молитвенное состояние и тишину в сердце, а не страх перед несуществующими «знаками», - объяснил Павел Моряков.

«На Радуницу нельзя плакать — усопшему будет плохо»

Посещая места захоронения родных, некоторые стараются сдерживать слёзы, поскольку согласно распространённому поверью грусть и плач на Радуницу сделают плохо усопшему или даже навлекут беду. Но и эта примета не более чем суеверие, говорит священник и отмечает, что согласно Библии даже сам Иисус Христос заплакал у гроба Лазаря (Ин. 11:35).

“Слёзы — это для нас естественное выражение любви и скорби. Плакать можно, но главное, чтобы это состояние не переросло в уныние. Плохо будет не усопшему, а человеку, который не имеет надежды и упования на Бога”, - пояснил Павел Моряков.

«Нельзя идти на кладбище беременным»

Беременных женщин и матерей с младенцами многие предостерегают от походов на кладбище, поскольку существует поверье, что “мёртвые могут утащить малыша”. Эта установка также не имеет никакой связи с православием, отмечает священник.

“Еще одно заблуждение, не основанное ни на чём. Беременность — это благословение от Бога, и никакое посещение кладбища не может повредить ни матери, ни ребёнку, если человек идёт с молитвой и благоговением. Поминовение усопших — дело любви и милосердия, и в нём нет ничего страшного”, - разъяснил Павел Моряков.

Ранее Telegraf.news писал, что традиционно на Радуницу белорусы навещают дорогих усопших не только с угощением, свечами, но и с букетами цветов, чаще всего – искусственных. Кажется – красиво и долговечно. Но на самом деле – мусор и очень вредно для здоровья.

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