«Минскэнерго» предупредило об «особенно сложном периоде» в регулировании отопления. Какой «комплексный подход» анонсировали?

Опубликовано: 11.03.2025 18:12 , Обновлено: 11.03.2025

РУП «Минскэнерго» предупредило жителей столицы, что наступившее межсезонье — сложный период для регулирования отопления в жилых домах. Это связано с большими суточными колебаниями температуры воздуха. Ночью может быть мороз, а днём — плюсовая температура. Что решили предпринимать?

Чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах, «Минскэнерго» анонсировало применение «комплексного подхода».

Как это работает? Когда на улице теплеет, энергетики снижают температуру и расход воды в системе отопления, чтобы в домах не было слишком жарко. Если холодает — температуру теплоносителя, наоборот, повышают.

Когда на улице теплеет, энергетики снижают температуру и расход воды в системе отопления, чтобы в домах не было слишком жарко. Если холодает — температуру теплоносителя, наоборот, повышают. Роль ЖКХ . Сотрудники жилищно-коммунальных служб также проводят наладку внутридомовых систем отопления. Это нужно для того, чтобы тепло равномерно распределялось по всем квартирам.

. Сотрудники жилищно-коммунальных служб также проводят наладку внутридомовых систем отопления. Это нужно для того, чтобы тепло равномерно распределялось по всем квартирам. Совет жильцам . Если на батареях есть регуляторы, можно самим настраивать температуру, экономя тепловую энергию.

Когда отключат отопление в Минске?

Решение об окончании отопительного сезона в общем случае принимают местные власти (обл-, рай- и горисполкомы). При этом учитываются прогнозы синоптиков.

В Минске отопление должны выключать поэтапно.

В жилых домах : когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8°C в течение трёх суток.

: когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8°C в течение трёх суток. В больницах, детских садах и школах : при среднесуточной температуре +10°C в течение трёх суток.

К слову, журналисты Telegraf.news изучили прогноз погоды на ближайшие дни и вот что выяснили.

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