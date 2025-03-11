«Минскэнерго» предупредило об «особенно сложном периоде» в регулировании отопления. Какой «комплексный подход» анонсировали?
РУП «Минскэнерго» предупредило жителей столицы, что наступившее межсезонье — сложный период для регулирования отопления в жилых домах. Это связано с большими суточными колебаниями температуры воздуха. Ночью может быть мороз, а днём — плюсовая температура. Что решили предпринимать?
Чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах, «Минскэнерго» анонсировало применение «комплексного подхода».
- Как это работает? Когда на улице теплеет, энергетики снижают температуру и расход воды в системе отопления, чтобы в домах не было слишком жарко. Если холодает — температуру теплоносителя, наоборот, повышают.
- Роль ЖКХ . Сотрудники жилищно-коммунальных служб также проводят наладку внутридомовых систем отопления. Это нужно для того, чтобы тепло равномерно распределялось по всем квартирам.
- Совет жильцам . Если на батареях есть регуляторы, можно самим настраивать температуру, экономя тепловую энергию.
Когда отключат отопление в Минске?
Решение об окончании отопительного сезона в общем случае принимают местные власти (обл-, рай- и горисполкомы). При этом учитываются прогнозы синоптиков.
В Минске отопление должны выключать поэтапно.
- В жилых домах : когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8°C в течение трёх суток.
- В больницах, детских садах и школах : при среднесуточной температуре +10°C в течение трёх суток.
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