Минск снова подтопило. В Минсктрансе предупредили, где перестал ходить общественный транспорт

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Опубликовано: 23.07.2025 09:20 , Обновлено: 23.07.2025

В ГАИ Минска сообщили, что из-за ливней с самого утра на некоторых улицах столицы образовались подтопления. Что, в свою очередь, вызвало остановку и затруднение движения транспорта.

“На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия”, - заверили в ведомстве.

Впрочем, согласно данным сервиса Яндекс, пробки в Минске не превысили обычных для начала дня 5 баллов.

В свою очередь, в Минсктрансе назвали адреса, где троллейбусы и автобусы остановились:

Так, с 08:05 на улицах Гурского, Глаголева в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №8, 31, 47 и автобусов на маршрутах №23, 28.

Также с 08:14 до 08:50 на улийах Гурского и Льва Сапеги в обоих направлениях останавливались троллейбусы №8, 31, 39, 47, 53 и автобусы №166.

С 08:29 на Казинца в обоих направлениях остановились троллейбусы №19, 27, 82.

С 08:35 на улице Мирошниченко и на МКАД в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения автобусов на маршрутах №109в, 162, 146.

Ранее Telegraf.news писал, что МВД Беларуси призвало белорусов отказаться от велосипедов и СПМ на время ливней.

МВД Беларуси попросило водителей отказаться от парковок в некоторых местах