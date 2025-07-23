МВД Беларуси попросило водителей отказаться от парковок в некоторых местах

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Опубликовано: 23.07.2025 08:23 , Обновлено: 23.07.2025

В МВД Беларуси выступили 23 июля с предупреждением о сложных погодных условиях, которые могут создать опасные ситуации на проезжей части и парковках. Там дали ряд рекомендаций как водителям, так и пешеходам.

Все дело в объявленном оранжевом уровне опасности почти по всей территории Беларуси. По информации Белгидромета, 23 июля во многих районах Республики могут пройти не только сильные ливни, но и грозы и шквалистый ветер порывами 15-20 м/с (до 76 км/час).

В МВД рекомендовали водителям “выбирать безопасный скоростной режим”, и не забывать про дистанцию и боковой интервал между машинами.

“При попадании в полосу сильного дождя нужно плавно снизить скорость, воздержаться от резких маневров и торможений”, - попросили в ведомстве.

Также там напомнили о необходимости держаться подальше от деревьев, конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных во время парковки.

“При ухудшении видимости включите ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя остановитесь за пределами проезжей части и включите аварийную световую сигнализацию”, - предупредили в МВД.

Пешеходов же попросили во время ливней отказаться от использования велосипедов и СПМ (средств персональной мобильности).

Ранее Telegraf.news писал, что государственный Белгидромет и метеорологический Telegram-канал “Метеовайб” предупредили белорусов об уже типичной летней погоде. Правда, одним она принесет тропическую жару, а кому-то град и грозы.

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