МВД Беларуси попросило водителей отказаться от парковок в некоторых местах
В МВД Беларуси выступили 23 июля с предупреждением о сложных погодных условиях, которые могут создать опасные ситуации на проезжей части и парковках. Там дали ряд рекомендаций как водителям, так и пешеходам.
Все дело в объявленном оранжевом уровне опасности почти по всей территории Беларуси. По информации Белгидромета, 23 июля во многих районах Республики могут пройти не только сильные ливни, но и грозы и шквалистый ветер порывами 15-20 м/с (до 76 км/час).
В МВД рекомендовали водителям “выбирать безопасный скоростной режим”, и не забывать про дистанцию и боковой интервал между машинами.
“При попадании в полосу сильного дождя нужно плавно снизить скорость, воздержаться от резких маневров и торможений”, - попросили в ведомстве.
Также там напомнили о необходимости держаться подальше от деревьев, конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных во время парковки.
“При ухудшении видимости включите ближний свет фар, а при невозможности продолжать движение из-за дождя остановитесь за пределами проезжей части и включите аварийную световую сигнализацию”, - предупредили в МВД.
Пешеходов же попросили во время ливней отказаться от использования велосипедов и СПМ (средств персональной мобильности).
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