Минприроды Беларуси начало следить дронами за ещё одним нарушением. Кому пригрозило «жёсткими штрафными санкциями»?

Опубликовано: 20.02.2025 16:39 , Обновлено: 11.03.2025

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк сообщил, что в Беларуси "усилили контроль" за использованием внутрихозяйственных и промышленных карьеров. По его словам, для выявления нарушителей в Минском районе уже начали применять GPS-приёмники, трекеры и беспилотники.

Министр отметил, что пилотный проект с использованием современных технологий для мониторинга состояния территорий и объектов уже стартовал. Пока, правда, только на территории Минщины. Так или иначе, в ведомстве полагают, что GPS-приёмники, трекеры и дроны помогут оценить, не нарушают ли белорусы границы карьеров, иначе — штраф.

“Предварительно, результат этой работы рекомендательный. Но если субъект не выполнит в установленные сроки рекомендации, штрафные санкции будут достаточно жёсткие”, — предупредил Сергей Масляк, передало информагентство БелТА.

[info_b]Согласно ст. 16.36 КоАП РБ, самовольное занятие земельного участка влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 30 БВ (420-1260 рублей). То же деяние, совершённое повторно в течение одного года, грозит штрафом от 20 до 30 БВ (840-1260 рублей). Что касается самовольного пользования недрами или водопользования, то за это можно нарваться на “административку”, заплатив государству от 4 до 30 БВ (168-1260 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщила, что 1 марта в рыболовных угодьях Беларуси начнёт действовать запрет на любительский и промысловый лов определенной рыбы. Ограничение продлится до 15 апреля.

Природоохрана предупредила белорусов о штрафе до 1260 рублей за ловлю этой рыбы с 1 марта

Также мы рассказывали, что старший участковый инспектор милиции Мозырского РОВД Андрей Павленко напомнил, за какие “тайные действия”, которые, впрочем, могут совершаться и открыто, белорусам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 БВ (на сегодняшний день это 1260 рублей).

Милиция Мозыря рассказала, за какие «тайные действия» белорусам грозит штраф до 1260 рублей