Милиция Мозыря рассказала, за какие "тайные действия" белорусам грозит штраф до 1260 рублей

Опубликовано: 18.02.2025 17:03 , Обновлено: 18.02.2025

Старший участковый инспектор милиции Мозырского РОВД Андрей Павленко напомнил, за какие "тайные действия", которые, впрочем, могут совершаться и открыто, белорусам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 БВ (на сегодняшний день это 1260 рублей).

Речь идёт о мелком хулиганстве, которое, согласно КоАП РБ, относится к правонарушениям против общественного порядка и общественной нравственности. Так, под статью 19.1 подпадает оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие деятельность организаций или спокойствие людей и “выражающиеся в явном неуважении к обществу”.

По словам инспектора, в зависимости от характера нарушений, их последствий и личности виновного его могут привлечь к ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 30 БВ, а также назначить общественные работы или административный арест. При этом под “оскорбительным приставанием” понимаются действия, которые выражаются в навязчивости, назойливости и надоедливости, уточнили в ведомстве.

”…Другими умышленными действиями, нарушающими общественный порядок, могут быть, например, публичное распевание непристойных песен; умышленное разбитие стеклотары или появление в неприличном виде в общественных местах; справление естественных надобностей вне мест, для этого отведенных, нецензурная брань и т д.”, — объяснил Андрей Павленко.

Он добавил: при этом не обязательно, чтобы такие действия совершались в присутствии граждан. Они могут быть тайными, но с расчётом на обнаружение их позднее, например, изображение неприличных надписей и рисунков в общедоступных местах”, передал Интернет-портал Мозырь News.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Брестского облисполкома напомнили белорусам об ответственности, которая грозит за надписи на стенах, то есть граффити. При этом речь идёт не о рисунках профессиональных художников — их можно увидеть на многоэтажках по всей стране. А вот нецензурные слова, написанные на том или ином здании, влекут за собой штраф или даже уголовку.

Штраф до 1260 рублей. В милиции объяснили белорусам, за какие надписи — административка, а за что — уголовка