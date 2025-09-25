Минобразования запустило новый чат-бот для замерзающих школьников

Опубликовано: 25.09.2025 13:42 , Обновлено: 25.09.2025

Министерство образования 25 сентября запустило отдельный чат-бот, куда могут обратиться ученики и сотрудники учреждений образования с жалобами на несоблюдение температурного режима. Узнали, куда обращаться с проблемой.

В официальном Telegram-канале ведомства пояснили, что пожаловаться в новый чат можно на несоблюдение температурного режима в:

детских садах,

школах,

учреждениях дополнительного образования.

Причём пожаловаться в новый чат-бот могут не только те, кто замерзает, сидя на уроке в школьном классе, но и, например, родители дошколят, если посчитают, что в детсадовской группе их малышей после запуска отопления слишком жарко.

Туда же любой желающий в любое время дня и ночи может направить конкретные предложения по улучшению условий в учебных заведениях, связанных с соблюдением температурного режима.

“Пишите свои замечания и предложения – ваше мнение важно!” - призвали в ведомстве и дали контакты чат-бота в мессенджере Telegram: @temperatura_obrazovanie_bot .

Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, включать отопление в Беларуси уже начали - с сегодняшнего дня тепло начали запускать на объекты социальной сферы в Витебской области, а вот жидфонд пока остаётся не подключённым даже в самом северном регионе страны.

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