Минобразования закрыло обсуждение по новым условиям для репетиторов в Беларуси. Что с групповыми занятиями и Zoom?

Опубликовано: 23.04.2025 11:26 , Обновлено: 23.04.2025

Министерство образования завершило общественное обсуждение проекта постановления Совета министров Республики Беларусь "О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению". Часть первоначальных предложений ведомства в процессе обсуждения "отсеяли", в том числе, учтя замечания и предложения белорусских репетиторов, работы которых напрямую касались предложенные нововведения. Журналисты Telegraf.news посмотрели, что осталось в документе по итогу.

Итак, по итогам общественного обсуждения Минобразования отказалось от самых спорных предложений. В частности, из итогового текста постановления, которое пойдёт далее на согласование по инстанциям, исключили норму об использовании в работе репетиторов информационных сетей, систем и ресурсов исключительно в национальном сегменте, размещенных на территории Беларуси и зарегистрированных в установленном порядке. Таким образом, репетиторам позволили продолжить пользоваться такими популярными интернет-платформами, как Zoom, для проведения онлайн-занятий.

Кроме того, репетиторам и учителям-дефектологам разрешили оказывать услуги в групповом формате (до четырёх человек). Именно этот пункт вызвал самое бурное обсуждение на форуме - порядка 98 комментариев так или иначе касался этого вопроса. Изначально предлагалось проводить занятия с репетитором и учителем-дефектологом (логопедом, тифлопедагогом, сурдопедагогом, олигофренопедагогом) исключительно в формате индивидуальных занятий.

Также в итоговой версии постановления уточнили порядок обработки персональных данных, а именно - предъявления документа о том, что ученик, с которым занимается репетитор, получает основное образование. Дополнительно законодатели предложили обязать самозанятых репетиторов и дефектологов предоставлять родителям (по их запросу) выписку из единого государственного банка данных о правонарушениях о наличии (отсутствии) факта совершения ими преступлений, ограничивающих работу с детьми.

Кстати, нововведения, предусмотренные проектом постановления Совмина, если он будет принят законодателями, коснётся не только репетиторов и дефектологов, но и частных преподавателей по изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству, а также компьютерной грамоте.

В Минобразования назвали, чем белорусские репетиторы должны заменить Zoom

Ранее журналистка Telegraf.news поговорила с несколькими репетиторами о том, как готовящийся документ повлияет на их деятельность, а также узнала подробности первого обсуждения документа за круглым столом с представителями Минобразования.

Узнали у репетиторов, что предложили изменить в проекте постановления Совмина о платных занятиях и почему групповые не исчезнут