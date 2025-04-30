Минобразования утвердило факультатив «Основы управления квадрокоптером» для белорусских старшеклассников
Министерство образования утвердило новую учебную программу факультативных занятий «Основы управления квадрокоптером». Как сообщила пресс-служба ведомства, она рассчитана на восьми- и девятиклассников и займёт 35 часов учебного времени (по 1 часу в неделю). Заявленная цель — «популяризация инженерных профессий», а основное внимание, судя по программе, должны уделить работе на симуляторах и отработке практических навыков управления.
Школьники, выбравшие этот факультатив, согласно плану, должны ознакомиться с историей беспилотных летательных аппаратов (БЛА), изучить их конструкцию, классификацию и правила эксплуатации.
Значительную часть времени (29 из 35 часов, согласно учебному плану) отвели именно практике. Сначала старшеклассники будут оттачивать навыки на виртуальных симуляторах (16 часов), а затем перейдут к упражнениям по управлению реальными квадрокоптерами (12 часов) в «специально организованных условиях».
Программа предусмотрела отработку взлёта, висения, перемещения в горизонтальной плоскости, посадки, а также полётов по трассам разной сложности. Итоговое занятие планируется провести в форме соревнований на симуляторе или в реальности.
В Министерстве предположили, что новый факультатив не только даст «комплексное представление об основах аэродинамики, механики и электроники» и позволит изучить «процесс программирования» БЛА, но и поможет развить «техническое мышление», «инженерные, изобретательные и творческие способности» ещё со школьной скамьи.
В пресс-релизе министерства перечисляются и другие «колоссальные возможности», которые даёт умение управлять дронами:
- развитие критического мышления и навыков принятия решений (из-за быстрой реакции),
- воспитание ответственности (через изучение правил безопасности),
- получение «конкурентного преимущества на рынке труда» (где БЛА все шире применяются),
- а также умение работать в команде и вдохновение для изучения науки через исследовательские проекты с дронами.
Помогать учителям с методическими материалами по факультативу «Основы управления квадрокоптером», как заверили в Минобразования, будут специалисты Национального детского технопарка и Белорусской государственной академии авиации.
Ранее журналисты Telegraf.news регулярно рассказывали о новых факультативах, предлагаемых белорусским Минобразования. Так, к примеру, одним из последних ввели факультатив по аэробике и акробатике. Для кого?
Минобразования утвердило факультатив по аэробике и акробатике для белорусских школьников
Напомним, в Беларуси с 2023 года физлицам на общих основаниях запрещено владеть и управлять беспилотниками.