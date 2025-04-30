Минобразования утвердило факультатив «Основы управления квадрокоптером» для белорусских старшеклассников

Опубликовано: 30.04.2025 17:03 , Обновлено: 30.04.2025

Министерство образования утвердило новую учебную программу факультативных занятий «Основы управления квадрокоптером». Как сообщила пресс-служба ведомства, она рассчитана на восьми- и девятиклассников и займёт 35 часов учебного времени (по 1 часу в неделю). Заявленная цель — «популяризация инженерных профессий», а основное внимание, судя по программе, должны уделить работе на симуляторах и отработке практических навыков управления.

Школьники, выбравшие этот факультатив, согласно плану, должны ознакомиться с историей беспилотных летательных аппаратов (БЛА), изучить их конструкцию, классификацию и правила эксплуатации.

Значительную часть времени (29 из 35 часов, согласно учебному плану) отвели именно практике. Сначала старшеклассники будут оттачивать навыки на виртуальных симуляторах (16 часов), а затем перейдут к упражнениям по управлению реальными квадрокоптерами (12 часов) в «специально организованных условиях».

Программа предусмотрела отработку взлёта, висения, перемещения в горизонтальной плоскости, посадки, а также полётов по трассам разной сложности. Итоговое занятие планируется провести в форме соревнований на симуляторе или в реальности.

В Министерстве предположили, что новый факультатив не только даст «комплексное представление об основах аэродинамики, механики и электроники» и позволит изучить «процесс программирования» БЛА, но и поможет развить «техническое мышление», «инженерные, изобретательные и творческие способности» ещё со школьной скамьи.

В пресс-релизе министерства перечисляются и другие «колоссальные возможности», которые даёт умение управлять дронами:

развитие критического мышления и навыков принятия решений (из-за быстрой реакции),

критического мышления и навыков принятия решений (из-за быстрой реакции), воспитание ответственности (через изучение правил безопасности),

ответственности (через изучение правил безопасности), получение «конкурентного преимущества на рынке труда» (где БЛА все шире применяются),

«конкурентного преимущества на рынке труда» (где БЛА все шире применяются), а также умение работать в команде и вдохновение для изучения науки через исследовательские проекты с дронами.

Помогать учителям с методическими материалами по факультативу «Основы управления квадрокоптером», как заверили в Минобразования, будут специалисты Национального детского технопарка и Белорусской государственной академии авиации.

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