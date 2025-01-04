Минобразования утвердило факультатив по аэробике и акробатике для белорусских школьников

Опубликовано: 04.01.2025 17:54 , Обновлено: 04.01.2025

Министерство образования Беларуси своим постановлением № 128 от 18 октября утвердило утвердило учебную программу факультативных занятий "Аэробика спортивная" для 2-х-9-х классов. Документ опубликовали 4 января на Национальном правовом интернет-портале.

Программа факультатива рассчитана на 68 учебных часов во 2-х и 9-х классах и на 70 часов в 3-х - 8-х классах (по два часа в неделю). Занятия решили ввести с целью разностороннего формирования “физически и эстетически развитой личности” учащихся через спортивную аэробику.

В программу включили элементы спортивной аэробики, спортивной и художественной гимнастики, хореографии (классического и народного танца), акробатики, упражнения общей и специальной физической подготовки. Как предполагают разработчики документа, в результате освоения программы факультатива школьники должны научиться выполнять:

основные движения классического, народного и современного танца,

отдельные акробатические элементы и комбинации из них,

общеразвивающие, легкоатлетические упражнения,

упражнения и композиции спортивной аэробики.

Например, среди элементов классического танца второклассникам предложили изучить батман тандю (выставления стопы на носок, отведение и приведение натянутой ноги по полу в направлении вперед, в сторону, назад), деми плие (полуприседы и приседы в первой позиции ног в сочетании с движениями рук, наклонами вперед, назад), гранд батман жете (махи ногой на 90 градусов и выше из первой позиции ног) и не только.

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В теме “Акробатика”, на которую во 2-м классе предусмотрели 10 часов, есть кувырок вперед и назад, полушпагат, шпагат, мост из положения лежа, перекат в сторону, стойка на лопатках “Березка”, а также стойка на голове и на руках у гимнастической стенки со страховкой педагога.

В 8-м классе из народной хореографии учащимся предложили овладеть танцами «Лявониха», «Крыжачок», «Крутуха», «Купалинка», массовым женским, хороводным обрядовым танцем, ходом польки и не только.

[info_b]Подробно с программой факультатива “Аэробика спортивная” можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22442602p” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegaf.news писал, что Минобразования Беларуси в сентябре утвердило учебные программы семи факультативных занятий для школьников с 1-го по 11-й классы. Все они направлены на “социализацию” детей и подростков в современном мире, но в зависимости от возраста учеников имеют свою специфику.

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