Минобразования утвердило 7 факультативов для белорусских школьников. Чему пообещали научить?

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Опубликовано: 17.10.2024 10:40 , Обновлено: 17.10.2024

Министерство образования Беларуси утвердило учебные программы семи факультативных занятий для школьников с 1 по 11 классы. Все они направлены на "социализацию" детей и подростков в современном мире, но в зависимости от возраста учеников имеют свою специфику.

Учебные программы специального образования на базе общего среднего образования министерство утвердило своим постановлением №116, которое было официально опубликовано 17 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Для детей разных возрастов предусмотрены свои факультативы по “социализации”:

1 и 2 классы - «Познаю окружающий мир. Слышу, вижу, создаю»;

3-4 классы - «Познаю окружающий мир. Школа добрословия»;

5-6 классы - Учусь жить в современном мире. Учимся общаться, учимся дружить» для учащихся;

7 класс - «Учусь жить в современном мире. Школа безопасности»;

8-9 классы - «Социализируюсь в современном мире. Я в профессии»;

9-10 классы - «Социализируюсь в современном мире. Мои права и обязанности»;

11-х класс - «Социализируюсь в современном мире. Экономика в действии».

Каждый из этих факультативов, как следует из документа, призван развивать у детей “функциональную грамотность” в различных сферах жизнедеятельности. Так, учеников младших классов пообещали научить общаться друг с другом, невзирая на различия, привить культуру поведения в обществе, старшеклассников - сориентировать в выборе будущей профессии, дать представления о Конституции и основных гражданских правах и мотивировать развивать личную экономическую грамотность.

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