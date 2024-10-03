Нацбанк предложил прививать белорусам интерес к рекламе с детского сада. Зачем?
Национальный банк 3 октября представил "Матрицу финансовых компетенций" для воспитанников белорусских детских садов, которую по его поручению разработали специалисты Академии образования. В ней указывается "эталонный набор компетенций по финансовой грамотности", которым, по мнению Нацбанка, должны начинать учить детей в садах уже с 4 лет.
В прошлом году аналогичную “Матрицу финансовых компетенций” разработали для белорусских школьников, поэтому уже в этом году финансовой грамотности белорусских детей начали обучать с 1 класса, введя в образовательную программу соответствующие факультативы. Теперь же Нацбанк предложил пойти ещё дальше и начать обучать детей экономическим азам ещё до поступления в школу.
В предложенном документе есть разделение на две возрастные группы - от 4 до 5 лет и от 5 до 7 лет. С увеличением возраста ученика финансовый регулятор предложил “конкретизировать, уточнять и усложнять финансовые компетенции” дошколят и “приращивать представления, умения, установки”.
Актуальность разработки такой матрицы в Нацбанке объяснили необходимостью “разностороннего развития детей дошкольного возраста”, а также желанием “сформировать основы финансовой грамотности” детей и стремлением привить им “доступные для их возраста финансовые компетенции”.
Чему конкретно предложили учить детей в садах?
Обучение дошколят предложили организовать по четырём базовым направлениям:
- труд и профессия;
- продукт (товар);
- деньги;
- реклама.
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Если вопросов о необходимости дать маленькому ребёнку в игровой форме представление о первых трёх экономических понятиях не возникает, то с последним пунктом всё не так очевидно. В самом отчёте о разработке матрицы, который Нацбанк выложил у себя на сайте, объясняется, какие именно навыки, связанные с рекламой, ведомство хочет выработать у дошколят.
Итак, по мнению на Нацбанка, после изучения азов финансовой грамотности ребёнок должен:
- иметь представление о понятии “реклама”,
- знать и называть разные виды рекламы (телереклама, на транспорте, рекламные щиты и др.),
- проявлять интерес к разным видам рекламы,
- интересоваться профессиями рекламной деятельности,
- проявлять интерес к созданию рекламы своей продукции в игровой деятельности.
Авторы отчёта выразили надежду на то, что Минобразования, как и в случае с аналогичной матрицей для школьников, использует их наработки при составлении учебных пособий по основам финансовой грамотности для дошколят.
Ранее Telegraf.news рассказал, как белорусских детей решили учить финансовой грамотности в школах. Для этого также был разработан проект по заказу Национального банка, чтобы дети “получили прививку от мошенничества” и ответственнее обращались с персональными данными.
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