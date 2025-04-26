Минобразования сместило сроки поступления в ссузы Беларуси. Когда нести документы?

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Опубликовано: 26.04.2025 09:45 , Обновлено: 26.04.2025

Министерство образования Беларусь сместило сроки проведения вступительной кампании в учреждениях среднего специального образования (ссуз). Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление ведомства и узнали, когда у абитуриентов начнут принимать документы, когда - начнутся вступительные экзамены и в какие сроки ссузы обязаны будут провести зачисление первокурсников.

В большинстве случаев сроки сместили на 2-3 дня. Согласно постановлению Минобразования №67, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 26 апреля, документы в белорусские ссузы будут принимать в следующие сроки:

на очную (дневную) форму обучения за счёт бюджета для абитуриентов с общим базовым образованием – с 18 июля по 1 августа;

на очную (дневную) форму обучения на платной основе для абитуриентов с общим базовым образованием,– с 18 июля по 12 августа;

на очную (дневную) форму обучения на платной основе для абитуриентов с общим базовым образованием, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 18 июля по 1 августа;

на очную (дневную, вечернюю) форму обучения, дистанционную или заочную обучения за счёт бюджета для абитуриентов с общим средним образованием, профессионально-техническим образованием с общим средним образованием, – с 18 июля по 6 августа;

на очную (дневную, вечернюю) форму обучения, дистанционную или заочную форму обучения на платной основе для абитуриентов с общим средним образованием, профессионально-техническим образованием с общим средним образованием, – с 18 июля по 14 августа;

на очную (дневную, вечернюю) форму обучения, дистанционную или заочную формы обучения на платной основе для абитуриентов с общим средним образованием, профессионально-техническим образованием с общим средним образованием, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 18 июля по 6 августа.

Принимать документы от иностранцев также решили не по 3 августа, а по 1 августа.

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Кроме того, ведомстве скорректировало сроки проведения вступительных экзаменов: для поступающих на очную (дневную) форму обучения на основе общего базового образования за счет средств бюджета экзамены пройдут чуть раньше - с 2 по 7 августа, для тех, кто поступает на платное отделение — с 7 по 10 августа.

Соответствующим образом Министерство образования также скорректировало сроки зачисления поступивших абитуриентов в рамках установленного плана приёма. Подробнее с новыми сроками зачисления для абитуриентов разных форм обучения можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 7 апреля в вузах страны открыли горячую линию, где можно задать вопросы по приемной кампании 2025 года, а с 9 апреля звонить в том числе по другим вопросам можно на горячую линию и самого Министертва образования.

Белорусские вузы открыли горячую линию для абитуриентов. А куда звонить по вопросам ЦЭ?