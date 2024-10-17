Минобразования предложило закрепить в кодексе деловую одежду белорусских школьников. Но есть исключения

Опубликовано: 17.10.2024 21:54 , Обновлено: 17.10.2024

В Министерстве образования Беларуси предложили закрепить в Кодексе об образовании норму носить деловую одежду школьниками. Но не на всех уроках.

Сейчас в этом кодексе нет пункта о ношении деловой одежды школьниками. Однако такая норма содержится в уставах и правилах внутреннего трудового распорядка учреждений общего среднего образования. Эту информацию мы нашли на сайтах нескольких белорусских школ (например, средней школы № 2 городского поселка Бешенковичи, гимназии № 34 Минска).

Теперь же профильное ведомство предложило закрепить норму в Кодексе об образовании. Но носить деловую одежду не придется на предметах “физическая культура” и “трудовое обучение”, заверила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минобразования предложили составить отдельный кодекс для учеников белорусских школ и их родителей. О том, что эта инициатива уже находится в разработке, 2 октября рассказал глава ведомства Андрей Иванец. Он пояснил, что в новый кодекс планируется включить “правила для каждого учащегося” и «соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем».

В Минобразования предложили составить кодекс для белорусских школьников и их родителей. Что в него войдёт?

Также мы рассказывали, что, по информации Минобразования, сейчас в соцсетях обсуждают, надо или нет покупать школьнику новый дневник, если он допустил ошибки при заполнении документа и исправил их. В ведомстве дали ответ.

Нужно ли покупать новый дневник, если школьник исправил там ошибку? В Минобразования ответили белорусам