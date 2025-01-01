На 20% дороже. Совмин подсчитал, во сколько обойдётся обучение одного белорусского школьника в 2025 году

Опубликовано: 01.01.2025 15:00 , Обновлено: 01.01.2025

Совет министров поднял норматив расходов на обучение и воспитание детей в белорусских школах, детских садах, лицеях (ПТУ) и колледжах. В 2025 году госрасходы вырастут в среднем на 20%.

Новые суммы правительство прописало в своём постановлении №1029, которое 1 января было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Согласно тексту документа, на обучение одного школьника из госбюджета в новом году планируют выделять:

3749,17 рубля в год (в 2024 году было 3109,52 рубля) - в городах и поселках городского типа,

8447,27 рубля в год (было 7058,31 рубля) - в сельских населенных пунктах.

Более чем двукратная разница в затратах на обучение детей в городе и сельской местности объясняется главным образом дополнительными расходами на доставку учеников в сельские школы, которую государство берёт на себя. Кроме того, в деревнях на одного учителя приходится меньше учеников, что “удорожает” их услуги в расчёте на одного ученика, а также ученикам сельских школ государство предоставляет дополнительные льготы по питанию, которых нет у городских школьников.

Что касается затрат на воспитанников детских садов, они также в этом году подрастут:

в сельской местности - на 14,4%, до 5656,76 рубля в год (было 4943,08 рубля),

в городах - почти на 23%, до 4956,11 рубля в год (было 4033,85 рубля).

Для тех, кто получает профессионально-техническое образование, норматив подняли на 13%, до 5584,88 рубля (было 4940,17 рубля), а среднее специальное обучение одного учащегося в 2025 году обойдётся государству на 15% дороже - в 5125,32 рубля в год (было 4438,16 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказа, что в декабре прошлого года Совет министров Беларуси вынес на рассмотрение Палаты представителей законопроект об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей. Среди них предлагается изменить главный закон “О правах ребёнка”, в том числе, наложить на юных белорусов дополнительные обязанности.

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