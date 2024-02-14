Минобразования предложило принимать россиян в белорусские вузы бесплатно. Но есть нюанс

Опубликовано: 14.02.2024 09:26 , Обновлено: 14.02.2024

Министр образования Андрей Иванец, выступая на встрече Александра Лукашенко с членами Республиканского совета ректоров вузов 13 февраля, рассказал о привлечении в белорусские вузы абитуриентов из России. Сообщил, что обучение россиян предусмотрено за счет бюджета. Однако с одним последующим обязательством.

«С этого года предусмотрен прием российских абитуриентов по результатам ЕГЭ за счет бюджета с последующим распределением на наши предприятия, – рассказал Иванец. – Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях. Планируем принять порядка тысячи россиян. В основном это востребованные специальности – будущие инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля».

Министр образования также сообщил, что интенсивно развивается сотрудничество Беларуси с КНР: «На сегодняшний день около 10 тысяч иностранных студентов – это студенты из Китая». И добавил, что, помимо сотрудничества со странами СНГ, «открываем Африканский континент». Он уведомил, что наряду с традиционными африканскими странами – Нигерия, Марокко, Камерун – развивается сотрудничество с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей.

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«Уже сегодня первые студенты из Зимбабве приехали учиться в наши вузы. Да, это еще небольшая цифра, но потенциал – огромный», – подчеркнул министр.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко на встрече с членами Республиканского совета ректоров вузов назвал главные проблемы, характерные для системы высшего образования. Это востребованность и качество образования, распределение и отработка после обучения, обстановка с кадрами в профессорско-преподавательском составе и идеологическая и воспитательная работа со студентами.

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