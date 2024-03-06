Минобразования предложило отправлять белорусских школьников на круглогодичную заочную олимпиаду

Опубликовано: 06.03.2024 14:02 , Обновлено: 06.03.2024

Министерство образования Беларуси планирует переформатировать систему школьной подготовки к олимпиадам. Об этом объявил руководитель ведомства Андрей Иванец на заседании коллегии комитета по образованию в Минске и рассказал, какие новшества ждут школьников уже со следующего учебного года.

Сейчас школьники вначале готовятся к районному этапу олимпиад по определенному учебному предмету (русскому и белорусскому языку и литературе, математике, физике и другим школьным предметам), затем - к городским олимпиадам, а в завершение - к республиканскому этапу. Начиная со следующего учебного года Минобразования предложило готовить будущих участников школьных олимпиад круглый год и независимо от места проживания, сообщило агентство БелТА.

При этом глава ведомства заявил, что в подготовке олимпиадников, в том числе для участия в международных конкурсах, будут принимать участие не только школы, но и областные институты развития образования и университеты, за каждым из которых пообещали закрепить определенное направление школьной программы.

Как пояснил Иванец, планируется ввести “круглогодичную заочную олимпиаду”, которая, по его словам, станет “своего рода обучающим центром для каждого молодого человека”. В частности, для школьников со всей республики даже на каникулах намерены проводить специальные сборы. Как именно они будут проходить и что предполагает заявленный заочный формат олимпиады, в ведомстве пока не уточнили.

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