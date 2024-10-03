Белстат назвал среднюю зарплату белорусских учителей. На сколько выше, чем у других работников образования?

Опубликовано: 03.10.2024 15:47 , Обновлено: 03.10.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в своей статистике ко Дню учителя рассказал о номинальной среднемесячной зарплате учителей в январе - августе 2024 года. Посмотрели, как она отличается от зарплаты других работников сферы образования страны.

По информации Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата учителя в Беларуси за первые 8 месяцев 2024 года составила 2022,3 рубля. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос, по данным ведомства, на 28,6%.

Как отметили в отчете, учли также зарплату учителей-руководителей учреждений. Мы посмотрели, какая номинальная начисленная среднемесячная зарплата у представителей сферы образования в целом, куда входят, помимо школьных учителей, преподаватели вузов, воспитатели детских садов, заведующие общежитиями учреждений образования и не только.

Согласно информации Белстата, зарплата работников белорусского образования за январь - август 2024 года составила 1541,7 рубля (у учителей показатель на 480,6 рубля больше). За год, по данным ведомства, зарплата в сфере образования выросла на 14,8%.

[info_b]В статистике Национального статистического комитета речь идет о начисленных зарплатах, а не реальных. То есть “на руки” учителя и другие работники образования получают меньше. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Белстат опубликовал данные по номинальным зарплатам в августе 2024 года. По стране этот показатель составил 2341,2 рубля. В результате средняя зарплата в Республике, исходя из данных Белстата, упала за месяц на 13,9 рубля (в июле была 2355,1 рубля, -0,59%). К слову, у представителей одной сферы начисленная средняя зарплата снизилась сразу на 360 рублей.

Средняя зарплата в Беларуси упала почти на 14 рублей в августе. У кого снизилась сразу на 360?