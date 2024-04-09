Минобразования открыло «горячую линию» для белорусских выпускников и абитуриентов

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Опубликовано: 09.04.2024 10:48 , Обновлено: 09.04.2024

Министерство образования запустило "горячую линию", куда смогут обратиться белорусские школьники с вопросами, касающимися выпускной и вступительной кампании 2024 года. Кроме того, выделенные линии для будущих абитуриентов открыли и в самих вузах. Узнали график работы и номера телефонов.

“Горячая линия” Минобразования начала функционировать во вторник, 9 апреля, в день, когда в Беларуси официально стартовала регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). Она будет работать по следующему графику: будние дни – с 9:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед – с 13:00 до 14:00 . Городской телефон “горячей линии”: (017) 222 43 12 .

У каждого высшего учебного заведения, как государственного, так и частного, есть и своя выделенная линия в приёмной комиссии:

Белорусский государственный университет +37517 2095406, +37517 2095085;

Белорусский национальный технический университет +37517 3783842;

Учреждение образования “Белорусский государственный экономический университет” +37517 2098899, +37517 2097811;

Учреждение образования “Белорусский государственный технологический университет” +37517 3796375,

Учреждение образования “Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники” +37517 2938815, +37529 5308815;

Учреждение образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка” +37517 3112128, +37544 5585858;

Учреждение образования “Минский государственный лингвистический университет” +37533 6520783;

Учреждение образования “Барановичский государственный университет” +375163 643533;

Учреждение образования “Брестский государственный технический университет” +375162 321776;

Учреждение образования “Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина” +375162 217037, +37529 2170344;

Учреждение образования “Витебский государственный технологический университет” +375212 495353, +37544 5809927;

Учреждение образования “Витебский государственный университет имени П.М.Машерова” +37533 3700110;

Учреждение образования “Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого” +37525 6456940;

Учреждение образования “Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины” 8 0232 503824, 8 0232 503891, +37529 3576917;

Учреждение образования “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы” +375152670101, +375152395876;

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования “Белорусско-Российский университет” 80222 240888;

Учреждение образования “Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий» +37529 8973330;

Учреждение образования “Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова” +375222 323111, +37529 7476786;

Учреждение образования “Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина” +37523 6236454, +37525 5114396;

Учреждение образования “Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой” +37529 7199315;

Учреждение образования “Полесский государственный университет” +375165 301320;

Учреждение образования “Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины” +37529 5155656, +375212 331639;

Учреждение образования “Гродненский государственный аграрный университет” +37533 3488774;

Учреждение образования “Белорусский государственный аграрный технический университет” +37517 2494082;

Учреждение образования “Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени

сельскохозяйственная академия” +375223 375965, +37529 7472171;

Учреждение образования “Белорусский государственный университет транспорта” +37544 5884808;

Учреждение образования “Белорусская государственная академия авиации” +37544 7555687;

Учреждение образования “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет” +37544 7493550;

Учреждение образования “Гомельский государственный медицинский университет” +37529 8750541;

Учреждение образования “Гродненский государственный медицинский университет” +375152 449296;

Учреждение образования “Белорусский государственный медицинский университет” +37517 2709662;

Учреждение образования “Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь” +37517 2892342;

Учреждение образования “Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь” +375222 723177;

Академия управления при Президенте Республики Беларусь +37517 2295230;

Учреждение образования “Белорусская государственная академия искусств” +37544 5737450;

Учреждение образования “Белорусская государственная академия музыки” +37533 3014224;

Учреждение образования “Белорусский государственный университет культуры и искусств” +З7517 З507166;

Учреждение образования “Белорусский государственный университет физической культуры” +37517 3206084;

Учреждение образования “Военная академия Республики Беларусь” 8029 784 7046;

Государственное учреждение образования “Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь” +37517 3453338;

Учреждение образования “Академия связи Республики Беларусь” +37517 3794114;

Государственное учреждение образования “Институт пограничной службы Республики Беларусь” +37529 7794945;

Учреждение образования “БИП – Университет права и социально-информационных технологий” +37529 1852031;

Частное учреждение образования “Институт современных знаний имени А.М.Широкова” +37517 2608376;

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси “Международный университет “МИТСО” +37529 6798383;

Учреждение образования “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации” +37529 3201899;

Учреждение образования “Международный институт управления и предпринимательства” +37517 3697580;

Частное учреждение образования “Институт парламентаризма и предпринимательства” +37517 3512291;

Учреждение образования “Институт предпринимательской деятельности” +37529 6105383.

В Беларуси стартовала регистрация на ЦТ

В Минобразования напомнили, что регистрация абитуриентов на централизованное тестирование в этом году продлится почти две недели - с 9 по 22 апреля . Для того, чтобы подать заявление на ЦТ, нужно либо заполнить соответствующую электронную форму на сайте РИКЗ, либо обратиться лично в один из пунктов регистрации. Во втором случае при себе обязательно иметь:

документ, удостоверяющий личность (или его копию),

вид на жительство,

удостоверение беженца,

справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

В ведомстве сообщили, что пункты регистрации на ЦТ не будут работать по воскресеньям. В остальные дни на ЦТ можно зарегистрироваться с 9:00 до 19:00 (по субботам, 13 и 20 апреля, пункты будут закрываться на час раньше - в 18:00).

Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году

Ранее Telegraf.news сообщал, когда в Беларуси запланированы вступительные испытания для абитуриентов в 2024 году. В помощь поступающим Министерство образования Беларуси даже запустило специализированный сайт, где можно получить информацию по выбранным специальностям и вузам, а также сравнить свои баллы с проходными баллами прошлых лет.

Минобразования Беларуси запустило сайт для абитуриентов. Что там есть?