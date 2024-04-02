Минобразования Беларуси запустило сайт для абитуриентов. Что там есть?
Министерство образования Беларуси запустило специализированный сайт для абитуриентов. С его помощью можно получить информацию по выбранным специальностям и вузам, а также сравнить свои баллы с проходными баллами прошлых лет.
На новом сайте от Министерства образования Беларуси abiturient.by можно найти:
- общие правила приёма, а также порядок приёма в учреждения высшего образования РБ;
- статистику вступительных кампаний этого года и прошлых лет;
- структуру каждого вуза: название факультетов, кафедр и т.п.;
- “связи высших учебных заведений с рынком труда”.
По состоянию на 10:00 2 апреля сайт у некоторых пользователей работал с перебоями.
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве образования утвердили даты проведения централизованного тестирования в 2024 году. Так, вступительные испытания для абитуриентов должны пройти с 27 мая по 6 июня. Зарегистрироваться на ЦТ необходимо в период с 9 по 22 апреля.
График проведения ЦТ [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2024/april/77228/” target=“_blank” rel=“noopener”] установлен [/link] согласно Постановлению Министерства образования №28 от 12 марта 2024 года. Абитуриентам предстоит сдать:
- белорусский язык – 30 мая;
- русский язык – 30 мая;
- обществоведение – 27 мая, 6 июня;
- математика – 27 мая, 3 июня;
- биология – 27 мая, 3 июня;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 27 мая, 3 июня;
- химия – 27 мая, 6 июня;
- физика – 27 мая, 6 июня;
- история Беларуси – 27 мая, 6 июня;
- география – 27 мая, 3 июня;
- всемирная история (новейшее время) – 27 мая, 3 июня.
Также в Министерстве образования Беларуси утвердили резервные дни для проведения ЦТ:
- 19 июня — по всем предметам;
- 23 июня — вторая дата для сдачи ЦТ по русскому и белорусскому языкам;
- 21 июня — по остальным предметам.
Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 10 по 14 июня . Сертификаты с результатами прохождения ЦТ в Минобразования пообещали выдавать с 1 июля.