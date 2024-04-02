Минобразования Беларуси запустило сайт для абитуриентов. Что там есть?

Опубликовано: 02.04.2024 10:09 , Обновлено: 02.04.2024

Министерство образования Беларуси запустило специализированный сайт для абитуриентов. С его помощью можно получить информацию по выбранным специальностям и вузам, а также сравнить свои баллы с проходными баллами прошлых лет.

На новом сайте от Министерства образования Беларуси abiturient.by можно найти:

общие правила приёма, а также порядок приёма в учреждения высшего образования РБ;

статистику вступительных кампаний этого года и прошлых лет;

структуру каждого вуза: название факультетов, кафедр и т.п.;

“связи высших учебных заведений с рынком труда”.

По состоянию на 10:00 2 апреля сайт у некоторых пользователей работал с перебоями.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве образования утвердили даты проведения централизованного тестирования в 2024 году. Так, вступительные испытания для абитуриентов должны пройти с 27 мая по 6 июня. Зарегистрироваться на ЦТ необходимо в период с 9 по 22 апреля.

График проведения ЦТ [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2024/april/77228/” target=“_blank” rel=“noopener”] установлен [/link] согласно Постановлению Министерства образования №28 от 12 марта 2024 года. Абитуриентам предстоит сдать:

белорусский язык – 30 мая;

– 30 мая; русский язык – 30 мая;

– 30 мая; обществоведение – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; математика – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; биология – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; химия – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; физика – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; история Беларуси – 27 мая, 6 июня;

– 27 мая, 6 июня; география – 27 мая, 3 июня;

– 27 мая, 3 июня; всемирная история (новейшее время) – 27 мая, 3 июня.

Также в Министерстве образования Беларуси утвердили резервные дни для проведения ЦТ:

19 июня — по всем предметам;

23 июня — вторая дата для сдачи ЦТ по русскому и белорусскому языкам;

21 июня — по остальным предметам.

Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 10 по 14 июня . Сертификаты с результатами прохождения ЦТ в Минобразования пообещали выдавать с 1 июля.

Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году