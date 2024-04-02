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Минобразования Беларуси запустило сайт для абитуриентов. Что там есть?

Минобразования Беларуси запустило сайт для абитуриентов. Что там есть?
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Министерство образования Беларуси запустило специализированный сайт для абитуриентов. С его помощью можно получить информацию по выбранным специальностям и вузам, а также сравнить свои баллы с проходными баллами прошлых лет.

На новом сайте от Министерства образования Беларуси abiturient.by можно найти:

  • общие правила приёма, а также порядок приёма в учреждения высшего образования РБ;
  • статистику вступительных кампаний этого года и прошлых лет;
  • структуру каждого вуза: название факультетов, кафедр и т.п.;
  • “связи высших учебных заведений с рынком труда”.

По состоянию на 10:00 2 апреля сайт у некоторых пользователей работал с перебоями.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве образования утвердили даты проведения централизованного тестирования в 2024 году. Так, вступительные испытания для абитуриентов должны пройти с 27 мая по 6 июня. Зарегистрироваться на ЦТ необходимо в период с 9 по 22 апреля.

График проведения ЦТ [link href=“https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2024/april/77228/” target=“_blank” rel=“noopener”] установлен [/link] согласно Постановлению Министерства образования №28 от 12 марта 2024 года. Абитуриентам предстоит сдать:

  • белорусский язык  – 30 мая;
  • русский язык  – 30 мая;
  • обществоведение  – 27 мая, 6 июня;
  • математика  – 27 мая, 3 июня;
  • биология  – 27 мая, 3 июня;
  • иностранный язык   (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)  – 27 мая, 3 июня;
  • химия  – 27 мая, 6 июня;
  • физика  – 27 мая, 6 июня;
  • история Беларуси  – 27 мая, 6 июня;
  • география  – 27 мая, 3 июня;
  • всемирная история (новейшее время)  – 27 мая, 3 июня.

Также в Министерстве образования Беларуси утвердили  резервные дни  для проведения ЦТ:

  • 19 июня — по всем предметам;
  • 23 июня — вторая дата для сдачи ЦТ по русскому и белорусскому языкам;
  • 21 июня — по остальным предметам.

Для прохождения ЦТ  в резервные дни  абитуриенты должны пройти  регистрацию с 10 по 14 июня . Сертификаты с результатами прохождения ЦТ в Минобразования пообещали выдавать  с 1 июля.

Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году

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