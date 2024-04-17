В Минобразования назвали дату, когда предприятия начнут заключать договоры с белорусскими "целевиками"

Опубликовано: 17.04.2024 13:23 , Обновлено: 17.04.2024

В Министерстве образования Беларуси назвали дату, когда предприятия Республики начнут заключать с абитуриентами договоры о целевой подготовке. Речь идёт о всех специальностях, кроме педагогических.

Ожидается, что с будущими учителями организации-заказчики начнут заключать документы о целевой подготовке с 1 июня. Для выпускников, которые хотят поступать в другие сферы, это начнётся раньше — с 1 мая, сообщили на сайте Минобразования Беларуси.

Напомним, что в этому году изменили сроки подачи документов, даты вступительных экзаменов и зачисления в вузы. Согласно постановлению, в 2024 году белорусские выпускники смогут воспользоваться правом обучения на условиях целевой подготовки чуть позже, чем в прошлом году:

подать документы и пройти собеседования можно с 27 июня по 2 июля (предыдущие сроки — с 1 по 5 июня);

сдать вступительный экзамен – с 4 по 10 июля (предыдущие сроки — с 6 по 13 июня).

Само зачисление для “целевиков” тоже сместили. Если раньше его должны были завершить до 16 июня, то теперь вузы будут зачислять абитуриентов до 12 июля.

Ранее Telegraf.news писал, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые можно поступать без вступительных испытаний.

В обновлённом списке оказалось в общей сложности 69 специальностей для зачисления вне конкурса и «для определения конкурса на условиях целевой подготовки». Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот перечень прирос 16 новыми специальностями.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69