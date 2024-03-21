Минобразования изменило порядок поступления белорусских целевиков. Когда теперь подавать документы и сдавать экзамены?

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Опубликовано: 21.03.2024 08:54 , Обновлено: 21.03.2024

Министерство образования Беларуси внесло ряд важных изменений в утверждённую ранее Инструкцию о порядке и сроках подачи документов для абитуриентов белорусских вузов, которые планируют получать высшее образование на условиях целевой подготовки. Своим постановлением №25 ведомство сместило сроки подачи документов, проведения вступительных экзаменов и непосредственно зачисления абитуриентов в вузы.

Новые сроки прописали в постановлении, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в четверг, 21 марта.

Согласно данному документу, в 2024 году белорусские абитуриенты воспользоваться правом обучения на условиях целевой подготовки смогут чуть позже, чем в прошлом году:

подать документы и пройти собеседования можно будет с 27 июня по 2 июля (предыдущие сроки - с 1 по 5 июня);

сдать вступительный экзамен – с 4 по 10 июля (предыдущие сроки - с 6 по 13 июня).

Само зачисление в вузы для целевиков также сместили. Если раньше зачисление должны были завершить уже 16 июня, то теперь вузы его будут проводить до 12 июля .

Ранее Телеграф сообщил, что в белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен, поскольку Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания. Впрочем, без вступительных испытаний и вне конкурса можно будет попасть в вуз только при условии поступления для целевой подготовки (то есть с последующей обязательной отработкой в строго определенном месте).

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Если же по окончании обучения выпускник откажется от обязательной отработки по распределению, ему придётся выплатить государству все средства, потраченные на его обучение. Об подобном случае на днях рассказали в Генпрокуратуре Беларуси: на выпускницу Белорусского аграрного технического университета подали иск на общую сумму в 32,5 тыс. рублей.

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