Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69

Опубликовано: 20.02.2024 09:24 , Обновлено: 20.02.2024

У белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

Соответствующее постановление ведомства во вторник, 20 февраля, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. В обновлённом списке оказалось в общей сложности 69 специальностей для зачисления без вступительных испытаний, вне конкурса и “для определения конкурса на условиях целевой подготовки”. Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот перечень прирос 16 новыми специальностями:

историческое образование,

белорусская филология,

русская филология,

библиотечно-информационная деятельность,

география,

землеустройство и кадастры,

технология стекла, керамики и вяжущих материалов,

оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники,

техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов,

подвижный состав железнодорожного транспорта,

системы обеспечения движения поездов,

технологии транспортных процессов,

железнодорожный путь и путевое хозяйство,

техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,

охрана труда на производств,

специальное и инклюзивное образование.

Отметим, что без экзаменов в вузы в Беларуси разрешено поступать победителям областных и Минской городской республиканских олимпиад по учебным предметам, медалистам и выпускникам колледжей с диплом с отличием.

На зачисление вне конкурса при наличии свободных мест могут также претендовать участники предметных олимпиад с похвальными отзывами и тех, кто отслужив в армии пожелает сразу же поступить на заочное отделение (в этом случае у абитуриента должны быть на руках рекомендации и аттестат с отметками по предметам вступительных экзаменов не ниже 6 баллов).

Ранее Телеграф рассказал, что в начале года список университетов Беларуси, в которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов, пополнился двумя вузами. Без вступительных испытаний зачислить в них могут выпускников лицеев.

Ещё два белорусских вуза решили принимать выпускников лицеев без экзаменов

Отметим, что тем, кто поступит на бюджет следует учитывать, что министр образования Беларуси Андрей Иванец недавно предложил “кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам”, которые после окончания вуза не пожелают отрабатывать положенный по закону срок по обязательному распределению. В некоторых случаях глава профильного ведомства предложил и вовсе лишить бывших студентов права возместить государству затраты на обучение вместо обязательного распределения.

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