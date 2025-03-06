Минобразования и МВД Беларуси изменили правила приёма в ведомственные лицеи. Когда назначили экзамены?

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Опубликовано: 06.03.2025 12:06 , Обновлено: 06.03.2025

Министерство образования совместно с Министерством внутренних дел скорректировали правила приема в специализированные лицеи МВД. Журналисты Telegraf.news изучили совместное постановление двух ведомств и узнали, в какие сроки теперь абитуриентам нужно пройти медкомиссию и готовиться к вступительным экзаменам.

Новые правила приёма в ведомственные лицеи МВД прописали в совместном постановлении № 31/29 от 3 февраля 2025 года, которое официально выложили на Национальном правовом интернет-портале 5 марта.

Исходя из текста документа, перечень предоставляемых абитуриентами документов несколько скорректировали. По новым правилам до 1 мая документы в территориальный орган внутренних дел, подразделения Департамента охраны МВД, орган или учреждение уголовно-исполнительной системы по месту жительства или пребывания нужно подавать следующие документы:

заявление на имя начальника лицея МВД;

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность абитуриента;

ведомость с отметками или свидетельство об общем базовом образовании;

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы;

характеристику с места учебы;

4 фотографии размером 3 х 4 см (без головного убора);

документы для прохождения медосмотра.

Сроков проведения вступительных испытаний и медицинского освидетельствования также изменили, предоставив абитуриентам дополнительные 10 дней. Новые сроки - с 10 по 30 июня.

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В состав экзаменационной комиссии, которая будет работать на вступительных испытаниях, решили включать педагогов с первой или высшей квалификационной категорией (по согласованию с главными управлениями по образованию облисполкомов, комитетом по образованию Минского горисполкома).

Кроме того, правила дополнили положением о том, что абитуриентов, которые получили по результатам одного из вступительных испытаний 1, 2 или 3 балла, не будут допускать к следующим экзаменам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования Беларуси 3 марта сообщило о результатах заключительного этапа университетских олимпиад в региональных вузах страны. Так, их победителями стали 1253 школьников, которые могут поступить без экзаменов на “востребованные специальности”.

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