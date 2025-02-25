Минобразования Беларуси ввело электронную запись на апостиль. С какого числа и сколько стоит?

Опубликовано: 25.02.2025 12:34 , Обновлено: 25.02.2025

Министерство образования Беларуси ввело изменения в порядок предварительной записи на проставление апостиля. Планируется, что с 3 марта сделать это можно будет только с помощью электронной заявки. При этом принимать документы и выдавать ранее оформленные по-прежнему будет Департамент контроля качества образования.

В пресс-службе Минобразования сообщили, что с 3 марта в Беларуси вводится электронная предварительная запись для подачи документов на проставление апостиля, которая будет осуществляться на официальном сайте ведомства. Для того, чтобы это сделать, нужно указать вид документа и его номер.

“Выбор даты и времени посещения осуществляется самостоятельно из доступных дат с учётом графика приёма документов”, — уточнили в министерстве.

Там добавили, что по электронной записи будут принимать документы только от их владельца и лишь те, которые указаны в форме. Если номера документов, которые указали при предварительной записи и принесли для проставления апостиля, совпадать не будут, в процедуре откажут.

При этом до 31 марта предварительно записаться можно и по старой схеме – в Департаменте в определённые дни и часы. Также в министерстве отметили, что запись по телефону или электронной почте проводиться не будет.

[info_b] Приём документов для проставления апостиля, предварительного засвидетельствования для консульской легализации, а также выдача ранее оформленных документов осуществляется Департаментом контроля качества образования по адресу: Минск, ул. Козлова, д. 28, кабинет 201.

По вопросам введения электронной предварительной записи для проставления апостиля с 26 февраля по 7 марта будет организована работа горячей линии с 11:00 до 13:00 по телефону +375 (17) 320 08 24. [/info_b]

Напомним, за проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 5 БВ за каждый документ (на сегодняшний день это 210 рублей). Апостиль нужен для оформления документов выпускников белорусских школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения за границей.

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