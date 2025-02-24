Учитывают ли белорусские школы оценки из санатория? Адвокат ответила
Должны ли учителя переносить оценки, полученные школьниками во время пребывания в больнице, санатории или оздоровительном лагере, в классный журнал и учитывать их при выставлении итоговых отметок за четверть и год? Этот вопрос, волнующий многих белорусов, разобрала адвокат Анастасия Шмат.
Она разъяснила, что оценки, полученные учащимися во время нахождения в лечебном учреждении, санатории или лагере, обязательно учитываются при выставлении оценок за учебную четверть и год. То есть, учитель должен принять к сведению ведомость успеваемости, которую предоставит ученик после возвращения.
Однако существует важный нюанс: эти оценки не переносятся в классный журнал. Представленная ведомость успеваемости хранится в личном деле учащегося. На те даты, что приходятся на дни нахождения ученика в оздоровительном учреждении, в классном журнале ставятся «энки».