Учитывают ли белорусские школы оценки из санатория? Адвокат ответила

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Опубликовано: 24.02.2025 15:55 , Обновлено: 24.02.2025

Должны ли учителя переносить оценки, полученные школьниками во время пребывания в больнице, санатории или оздоровительном лагере, в классный журнал и учитывать их при выставлении итоговых отметок за четверть и год? Этот вопрос, волнующий многих белорусов, разобрала адвокат Анастасия Шмат.

Она разъяснила, что оценки, полученные учащимися во время нахождения в лечебном учреждении, санатории или лагере, обязательно учитываются при выставлении оценок за учебную четверть и год. То есть, учитель должен принять к сведению ведомость успеваемости, которую предоставит ученик после возвращения.

Однако существует важный нюанс: эти оценки не переносятся в классный журнал. Представленная ведомость успеваемости хранится в личном деле учащегося. На те даты, что приходятся на дни нахождения ученика в оздоровительном учреждении, в классном журнале ставятся «энки».