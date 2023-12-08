Минобразования Беларуси установило правила оценок в вузах. За что будут ставить «неуд»?

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Опубликовано: 08.12.2023 11:42 , Обновлено: 08.12.2023

Аттестации студентов, курсантов и слушателей, которые учатся в белорусских вузах, будут проходить в соответствии с постановлением Минобра, опубликованным 7 декабря. Утвердили три вида аттестации, определили, какие отметки считать положительными, а какие – «неудом». Что будет за неявки и как пересдавать «хвосты».

Согласно документу, аттестация в вузе может быть текущей , промежуточной и итоговой . Рассмотрим подробнее каждую.

Текущая аттестация

Как следует из постановления, она проводится в течение семестра – не менее одного раза – по отдельной учебной дисциплине или модулю учебного плана. Форму проведения аттестации устанавливает кафедра.

Это могут быть:

тест;

реферат;

контрольная работа;

эссе;

коллоквиум;

экспресс-опрос на аудиторном занятии;

опрос;

учебное задание;

творческая работа;

отчет о выполнении лабораторных исследований, творческих и исследовательских заданий и т.д.;

иные формы.

[info_b]Результат текущей аттестации оценят либо оценкой по 10-бальной шкале, либо записью «защитил(а)» с оценкой по 10-бальной шкале или «не защитил», либо отметкой «зачтено» или «не зачтено».

При этом указано, что положительными считаются отметки выше 4 балов, «зачтено» и «защитил(а)» с оценкой не ниже 4 баллов. Все остальные отметки будут считать неудовлетворительными .[/info_b]

Если студент пропустил текущую аттестацию или получил неудовлетворительную отметку, ему позволят пересдать. Иначе не допустят к промежуточной аттестации.

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Промежуточная аттестация

Такая аттестация проводится за семестр. Она оценивает результаты изучения дисциплины, учебного модуля, успешность прохождения практики или выполнения индивидуального плана магистранта.

Промежуточная аттестация может проходить в форме:

экзамена;

зачёта (дифференцированного зачёта);

защиты курсовой работы;

дифференцированного зачета по практике.

К слову, для магистрантов формы контроля более разнообразны. К вышеперечисленным добавляются дифференцированный зачёт или кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине, указано в документе.

Если аттестация по дисциплине состоит из зачёта и экзамена или защиты курсовой и экзамена, то студента допустят к экзамену только после успешной сдачи зачета или защиты курсовой.

[info_b]В соответствии с постановлением, если студент не явился на зачет, экзамен или защиту курсовой, то преподаватель отметит в ведомости «не явился». Если неявка была без уважительной причины, декан факультета поставит в ведомость минимальную оценку или «не зачтено», а студент получит академическую задолженность.[/info_b]

Если полученная за экзамен оценка не устроит студента, он вправе пересдать его в течение всего срока обучения, но так можно пересдавать не больше трех дисциплин.

Итоговая аттестация

Она может проводиться на уровне бакалавриата, в форме:

государственного экзамена;

государственного экзамена и защиты дипломной работы (дипломного проекта).

И на уровне магистратуры, в форме:

государственного экзамена;

государственного экзамена с защитой магистерской диссертации.

[info_b]Согласно документу, за госэкзамен и защиту дипломной работы выставляется оценка по 10-бальной шкале. За защиту магистерской диссертации – отметка «защитил(а)» с оценкой или «не защитил(а)».[/info_b]

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