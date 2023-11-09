В Минобразования рассказали, когда белорусы смогут освоить профессию блогера в вузе

Опубликовано: 09.11.2023 17:16 , Обновлено: 09.11.2023

Белорусские высшие и средние специальные учебные заведения в будущем смогут обучать студентов профессии блогера. Начальник главного управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова рассказала, при каком условии может появиться такая специальность.

Пока получить профессию блогера официально в Беларуси невозможно, несмотря на то, что она является одной из самых востребованных и популярных среди молодых людей. Дело в том, что такой профессии попросту нет в едином квалификационном справочнике должностей служащих Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Как только её внесут в список, Министерство образования разработает для неё специальную программу обучения, сообщил портал sb.by.

По словам Петровой, белорусская система образования “очень восприимчива к новым профессиям”, а само министерство заинтересовано в большем количестве “востребованных специальностей” - “чтобы привлекать абитуриентов”.

“Если есть спрос у предприятий, мы открываем новые направления. Как только будет принято решение об официальном утверждении должности блогера, будет разработан профессиональный стандарт, мы подготовим образовательную программу и начнем обучение”, - заверила представительница Минобразования.

Напомним, несмотря на то, что в едином квалификационном справочнике должностей служащих Минтруда профессии “блогер” нет, Министерством по налогам и сборам блогеры в Беларуси признаются налогоплательщиками.

Сколько налогов должны заплатить белорусские блогеры? В МНС напомнили сроки и ставки

Все белорусские блогеры, которые выкладывают свой контент на интернет-платформах, таких как YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, и получают доход от рекламы или донатов, а также те, кто продает услуги через свой блог, должен регулярно платить налог на полученную прибыль. Сейчас ставка подоходного налога для блогеров составляет 13%, а фактический размер налога определяется на основании налоговой декларации по подоходному налогу.