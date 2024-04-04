В Минобразования Беларуси пообещали проверить работу профильных классов. Что посмотрят?

Опубликовано: 04.04.2024 21:08 , Обновлено: 04.04.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец анонсировал проверку работы профильных классов в стране. Среди прочего пообещали проанализировать введение факультативов. Об этом глава ведомства рассказал на встрече с педагогами в гимназии №3 Бобруйска имени митрополита Филарета (Вахромеева), передала пресс-служба Минобразования.

По словам Иванца, работу профильных классов нужно вывести на принципиально новый уровень. “В этом году в Министерстве образования проведут полный детальный анализ на соответствие профориентационной работе, введению факультативных занятий, внедрению инновационных методик в педагогических, аграрных, военно-патриотических классах”, - рассказал министр.

В приоритете, продолжил он, работа с одаренными учащимися, которые участвуют в республиканских и международных олимпиадах. Иванец отметил, что необходимо создавать равные условия для талантливых школьников как из столицы, так и из села, чтобы каждый смог качественно подготовиться по предмету и достойно представить страну на международных соревнованиях.

Также Иванец заявил, что каждая школа должна быть территорией здоровья. “В перспективе запланирована разработка базовых подходов в этом направлении, которые смогут реализовать повсеместно”, - сказал он.

Ранее глава Минобразования пояснил, почему в Беларуси сокращается количество базовых 10-х классов. По словам Иванца, такая тенденция характерна не только для Минска.

Иванец объяснил, почему в Беларуси сокращается количество 10-х базовых классов