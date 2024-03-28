Иванец объяснил, почему в Беларуси сокращается количество 10-х базовых классов

Опубликовано: 28.03.2024 19:48 , Обновлено: 28.03.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец на пресс-конференции рассказал, почему в Беларуси складывается тенденция по сокращению количества базовых 10-х классов в школах.

По словам Иванца, сокращение количества таких классов характерно не только для Минска. Глава Минобразования рассказал, что в белорусских школах проводят “очень серьезную” профориентационную работу с девятиклассниками, чтобы они выбрали: продолжить обучение в 10-м классе или пойти в колледж.

“Проводим разъяснительную работу с учащимися и родителями о том, что если они хотят идти в 10–11 классы, то залог успешной сдачи централизованного экзамена для них – это переход в профильный класс. Поэтому мы в Минске и по всей республике откроем профильных 10-х классов столько, сколько скажут родители, сколько скажут учащиеся”, – заверил министр.

Свои слова про залог успешной сдачи ЦЭ Иванец подтвердил тем, что, согласно результатам экзамена прошлого года, абитуриенты, которые окончили профильные классы, сдали ЦЭ успешнее, чем выпускники базовых.

Базовые классы и профподготовка

Закрывать их Министерство образования не планирует. Иванец напомнил, что учащиеся базовых классов проходят профессиональную подготовку.

“За два года мы существенным образом повысили процент сдачи квалификационного экзамена по профподготовке среди ребят, которые учатся в базовых классах”, – отметил он.

Министр образования также добавил, что возможностей у выпускников 9-х классов значительно больше. Во-первых, поступить в колледж можно по среднему баллу аттестата, без сдачи вступительных испытаний. Во-вторых, после окончания ссуза выпускники могут поступить в вуз на сокращенную форму получения образования.

По словам Иванца, в этом году планируют принять в вузы около 9-9,5 тыс. человек из числа выпускников колледжей.

25 марта о сокращении базовых 10-х классов в Минске рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский. “Мы делаем ставку на профессиональное обучение, а также на профилизацию на уровне старшей школы”, — объяснил тогда он.

В Минобразования рассказали о сокращении количества базовых 10-х классов в Минске. В чем дело?

Ранее Telegraf.news сообщал о новшестве для “нарушителей” проведения ЦЭ. В этом году те, кто попался на списывании или на использовании мобильных телефонов, смогут пересдать экзамен в отдельные дни в августе.

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