"Очень большое количество" - Хренин рассказал, сколько белорусов вызвали на сборы в армию в марте

Опубликовано: 26.03.2024 18:33 , Обновлено: 26.03.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал журналистам, сколько военнослужащих призвали в марте 2024 года для проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Ответ главы ведомства опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

По словам Хренина, эта проверка - “одна из самых масштабных”. “В боевую готовность «полная» с выполнением всех комплексов мероприятий приводится 19-я механизированная бригада, 120-я зенитная ракетная бригада. В данных мероприятиях задействовано около 5000 военнослужащих запаса. Это очень большое количество”, - подчеркнул министр обороны.

Он также отметил “высочайшую мотивацию” белорусов при проведении призывных мероприятий. “В этом году люди прониклись этой обстановкой и понимают, для чего мы это все делаем. Что это не просто так, а именно чтобы повысить уровень и показать готовность, что мы будем защищать свою страну”, - сказал Хренин.

Фото: агентство "Ваяр"

По его словам, средств и техники на вооружении белорусской армии достаточно. “Самое главное – это мотивация людей, подготовка, содержание техники в исправном состоянии, умение ее ремонтировать, содержать, эксплуатировать, модернизировать”, - отметил глава оборонного ведомства.

Еще одна цель проводимой проверки - улучшить боевую и мобилизационную готовность частей, а также повысить навыки бойцов при действиях на незнакомых участках местности. “Потому подразделения вышли не на полигон, а на реальный участок, реальные маршруты, реальную границу. Но задачи они выполняют учебные”, - добавил Хренин.

Ранее Телеграф сообщал, что депутаты одобрили законопроект “Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности”. Среди нововведений - ограничение выезда за пределы страны белорусов, которые нарушили обязанности по воинскому учету и уклонились от призыва на службу.

SMS-повестки и ограничение выезда военнобязанным белорусам. Совет Республики одобрил законопроект о нацбезопасности