Минобороны предупредило о сборе военнобязанных в одном районе Беларуси. Кому ждать повестки?
Министерство обороны Беларуси сообщило о начале учебного сбора с военнообязанными территориальных войск Волковысского района Гродненской области.
С этой целью с 12 августа призывают личный состав. Как рассказали в военном ведомстве, с военнослужащими организуют занятия, в ходе которых бойцов подготовят к выполнению задач согласно военно-учетным специальностям.
Также задача учебного сбора - “восстановить” навыки командного состава в управлении подразделениями. Сбор завершится 30 августа.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны Беларуси отправило 12 августа военнослужащих подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны в Россию.
Минобороны Беларуси отправило подразделения ВВС и войск ПВО в Россию. Зачем?
Также мы писали, что Минобороны 31 июля объявило учебный сбор для военнообязанных территориальных войск в одном районе Минска. Сбор продлится по 23 августа, руководить им будет глава районной администрации.
Цель этих сборов - повысить навыки военнослужащих по выполнению поставленных перед ними задач.
Минобороны объявило сбор теробороны в одном из районов Минска