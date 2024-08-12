Минобороны предупредило о сборе военнобязанных в одном районе Беларуси. Кому ждать повестки?

Опубликовано: 12.08.2024 16:23 , Обновлено: 12.08.2024

Министерство обороны Беларуси сообщило о начале учебного сбора с военнообязанными территориальных войск Волковысского района Гродненской области.

С этой целью с 12 августа призывают личный состав. Как рассказали в военном ведомстве, с военнослужащими организуют занятия, в ходе которых бойцов подготовят к выполнению задач согласно военно-учетным специальностям.

Также задача учебного сбора - “восстановить” навыки командного состава в управлении подразделениями. Сбор завершится 30 августа.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны Беларуси отправило 12 августа военнослужащих подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны в Россию.

Минобороны Беларуси отправило подразделения ВВС и войск ПВО в Россию. Зачем?

Также мы писали, что Минобороны 31 июля объявило учебный сбор для военнообязанных территориальных войск в одном районе Минска. Сбор продлится по 23 августа, руководить им будет глава районной администрации.

Цель этих сборов - повысить навыки военнослужащих по выполнению поставленных перед ними задач.

Минобороны объявило сбор теробороны в одном из районов Минска